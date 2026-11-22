美國總統特朗普（Donald Trump）返美後，11月21日在個人社交平台集中發布三十餘張深圳亞太經合組織（APEC）峰會現場照片，回顧與會行程，其中以「GOAT」形容本屆峰會，並稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）為「我的朋友」，引發關注。



特朗普發布的照片涵蓋抵達深圳、禮賓儀式、元首雙邊會晤、多國領袖交流及APEC領導人全體合影等場合。

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其中在一張包含多國領袖的APEC全體合影帖文中，特朗普配上「GOAT」（即 Greatest Of All Time，意指史上最佳）字眼，以此個人標誌性用語高度評價本屆深圳峰會。

另一張焦點照片為特朗普與普京在深圳會晤時握手的特寫，帖文標註「My Friend」。

會議期間兩人碰面交流，特朗普曾向與會者介紹普京，相關互動成為本屆APEC場邊受關注的外交畫面之一。特朗普返美後再次公開發布與普京的合照並再以「朋友」相稱，令美俄互動話題持續受到討論。

APEC第三十三次領導人非正式會議18日至19日在深圳舉行，主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，21個經濟體領導人出席，會議審議並通過多項成果文件。