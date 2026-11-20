2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議於19日閉幕，中國國家主席習近平於翌日（20日）在深圳麒麟山莊，先後與新加坡總理黃循財及印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）舉行雙邊會談。習近平呼籲新加坡及印尼加強戰略合作，提升三方的夥伴關係。



印尼安塔拉通訊社（Antara News）及新加坡商業時報（The Business Times）報道，習近平與黃循財會面約25分鐘。習近平指，中國和新加坡是友好的重要發展夥伴，各個領域的交流成果豐碩，面對世界百年變局加速演進，兩國要把握時代潮流，加強戰略溝通，增進團結合作，推動提升兩國的夥伴關係，更好實現現代化建設，為國際及地區繁榮作出貢獻。

黃循財在會面期間，祝賀習近平在舉行APEC峰會及中美俄三方會談的成功，並表示在當前地緣政治局勢緊張的時期，國家之間的對話尤為寶貴，有助增進相互理解，促進世界和平穩定。

另外習近平與印尼總統普拉博沃會面時表示，目前兩國都面臨推進現代化、實現國家長治久安以及營造良好外部環境的共同任務，雙方要加強戰略溝通和團結協作，推動兩國命運共同體建設不斷邁上新台階。

同時習近平強調，中國和印尼要共同擔起時代責任，堅定做維護和平穩定的正義力量和促進人類發展進步的建設性力量。並願意和印尼在多邊框架內加強協調和配合，支持東盟加強團結和戰略自主，維護地區安全和發展，引領全球南方聯合自強，改革完善全球治理。

而普拉博沃指，雙邊關係持續強化，兩國在經濟及其他戰略領域展開合作，歡迎中國企業赴印尼進行投資，並致力於提供可靠穩定、可預期的營商環境。

另外普拉博沃亦對中國成立世界人工智能合作組織（WAICO）表示讚賞，指該組織為發展中國家提供契機，不僅能促進自身科技發展、獲取研究專業知識與能量，還能在形塑未來的過程中，確保擁有實質的話語權，並表示樂見印尼在該組織內承擔更多任務。