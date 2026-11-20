中國國家主席習近平11月20日上午於深圳會見來華出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）。習近平指，中澳無歷史恩怨及根本利益衝突，理應成為相互信任、彼此成就的合作夥伴，雙方應以明年建交55周年為契機深化合作。



新華社報道，習近平周五提出的四點意見包括，包括增進互信並照顧彼此核心利益，把牢兩國合作大方向；在農業、能源等傳統領域外，加強綠色經濟、數碼產業及人工智能等新興合作；擴大人文交流，辦好2027年「中澳旅遊年」； 加強多邊協作，推進亞太共同體建設。

2026年11月19日，澳洲總理阿爾巴尼斯在中國廣東省深圳市出席亞太經合組織（APEC）峰會全體會議。（Reuters）

阿爾巴尼斯則首先表示，感謝習近平早前回信澳洲青年學生。他承諾澳方堅持一個中國政策並妥處分歧，在貿易及人工智能等領域深化合作。他又指中國在動盪世界中是「重要穩定力量」，祝賀中方成功主辦深圳APEC會議及中俄美元首會晤。

中共中央政治局常委蔡奇、外長王毅及廣東省委書記黃坤明等參加會見。