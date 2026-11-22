韓國舉行2027學年度大學修學能力考試（高考）前夕，爆出利用人工智能（AI）作弊醜聞後，當地教育部長崔敎振11月22日宣布辭職，並獲總統李在明批准。



韓聯社及《衛報》報道，李在明在崔敎振公開表達有意下台後約一小時，就受理對方的辭呈。報道引述分析認為，韓國政府在籌備2027學年度高考過程中，制定防止作弊的對策工作出現混亂，因此李在明極速批准崔敎振辭職，實質上可被視為向對方「撤職」，以追究相應責任。

韓國首爾一處考場內，學生們等待年度大學入學考試開始。（Reuters）

事件源於高考舉行前四天，一名在國家稅務師考試中取得接近滿分的考生承認使用微型相機及智能電話作弊後，隨即引起外界憂慮考生使用AI作弊的擔憂。政府亦因此急於推出多項措施以穩定信心，包括在試場範圍干擾公共WiFi等，惟崔敎振16日接受國會質詢是否有信心當局可以在高考當天發現可能作弊的考生時，表示「自己年紀大，沒有信心查出作弊行為」，結果惹來更大非議；教師工會亦批評政府反應太慢。

崔敎振在高考完結後於社交平台X發文，指考試沒出現嚴重問題，但他身為教育部之首，不認為他可以免受外界批評事前準備不足，所以有意承擔一切責任，辭職下台。

總統府青瓦台首席發言人姜由楨22日公布崔敎振下台的消息，並表示，新任教育部長人選遴選將依照相關程式進行。李在明同時指示國務總理韓聖淑，要求對方以負責任的態度全力跟進高考後續工作。

韓國教育部20日表示，今次高考一共發現111宗利用智能設備的作弊個案，包括54宗未上交手機；通過探測WiFi等方式查出52宗攜帶智能設備案例。而在考試過程中發現5宗利用智能設備的作弊案例，包括使用智能眼鏡、微型攝像頭和無線耳機、利用智能手機拍攝考卷，以及在洗手間使用智能手機。

韓國高考可謂「一戰定終生」，因此備受外界關注。圖為2026年11月19日，首爾一個試場外，有教職員與到場的考生擊拳打氣。（Reuters）

總理韓聖淑承諾，將總動員政府各部門力量，徹底查處此次高考中存在的作弊行為，並嚴懲所有作弊人士，除了取消今年高考成績之外，還將通過作弊行為審議委員會確認行為輕重，決定是否額外追究行政、刑事責任。

當地教育部將同國會合作推進立法，規定利用電子設備作弊人士最長10年內禁止再次參加考試。警察廳亦會調查及打擊製作、供應和銷售相關設備，以及分享或宣傳作弊手法等助長違規行為的罪行。