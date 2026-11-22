濫用人工智能（AI）作弊近年已在韓國成為社會問題。韓國11月19日舉行大學修學能力試驗（CSAT，簡稱修能），當局採取異於往常的嚴密防弊措施，包括禁止攜帶智能型手機進入考場，以及檢查考生眼鏡等。韓國總統李在明也提出高額舉報獎金構想，表示每舉報一宗作弊案件，至少可獲得1億韓元（約59萬港元）獎金。若作弊者主動自首並舉報共犯，不僅可減輕處罰，還能照樣領取舉報獎金。



李在明11月21日在社群平台X（前稱Twitter，推特）轉貼一篇報道，內容指出政府預計針對大學修學能力試驗作弊案件，發放最高1億韓元的舉報獎金。李在明隨即親自澄清，強調並非「最高1億韓元」，而是每舉報一宗作弊案件，至少可獲得1億韓元，原則上還會依作弊人數加發獎金。他也指出，如果作弊者主動自首，並舉報其他共同作弊者，除了本人可獲得減輕處罰的待遇外，也能照常領取舉報獎金。

李在明：大考作弊與公職人員貪腐同樣嚴重

李在明強調，大考作弊是與公職人員貪腐同樣嚴重的犯罪。他指出，考試作弊等於徹底偷走數十萬名考生傾注一生的努力，政府一定會追查到底，嚴厲懲處。他也表示，政府將迅速制定嚴密的防弊措施，防範利用高科技設備作弊，並補充說「公平的社會，正是我們夢想中的大韓民國」。

韓國國民權益委員會已自11月20日起展開為期兩個月的大考作弊集中舉報期，預計持續至明年1月19日。

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