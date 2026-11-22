澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）星期日（11月22日）對美國國會預算辦公室的一份報告提出批評。報告稱，澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）協議將導致美國海軍可用的攻擊型潛艇數量減少。



路透社報道，馬爾斯在談及美國國會預算辦公室時說：「他們錯了。」

預算辦公室本月發布的報告指出，向澳洲出售維珍尼亞級潛艇，可能導致美國海軍攻擊型潛艇部隊的規模縮減，這一影響可能持續至2060年。

根據AUKUS，從明年起，由美國指揮的維珍尼亞級潛艇將進駐澳洲；從2030年前後開始，美國將向澳洲出售數艘維珍尼亞級潛艇。此外，英國和澳洲還將共同建造一種新型AUKUS核動力潛艇。

2025年5月31日，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）參加在新加坡舉行的香格里拉對話峰會。（Reuters）

馬爾斯在電視採訪中說，他並不擔心這份報告，因為「AUKUS項目正在穩步推進」，而且「美國的潛艇生產速度正在提高」。

今年10月，馬爾斯曾說，澳洲仍有望在2030年代初從美國獲得首批核動力潛艇。

澳洲政府承諾在未來30年內為AUKUS項目投入3680億澳元（約3143億新元），其中包括向英國和美國的潛艇生產基地投入數十億澳元。

AUKUS成立於2021年，是美英澳三國為應對中國在印太地區日益增長的影響力而採取的舉措。中國稱AUKUS具有危險性，並警告稱其可能引發地區軍備競賽。

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