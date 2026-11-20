去澳洲打工度假，一邊賺澳元，一邊學習英語、體驗海外生活，是不少日本年輕人嚮往的選擇。但最近，日本NHK一篇調查報道揭開了另一面：一些日本女性原本持打工度假簽證（Working Holiday Visa）前往澳洲，希望找到普通工作，最後卻進入了當地的成人服務行業。有人在當地工作幾年後，聲稱已經存下超過1000萬日元（約50萬港元）；也有人表示，收入好的時候，一個月就能存下超過100萬日元（約5萬港元）。



原本只想去澳洲打工、學英語，最後卻進入成人服務行業

NHK在11月15日發布的調查報道中，採訪了兩名在澳洲從事成人服務工作的日本女性。為了保護當事人身份，報道使用了化名「櫻」和「沙織」。

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其中，櫻的經歷尤其引人關注。三年前，她辭去了在日本的工作，持打工度假簽證前往澳洲。按照最初的計劃，她希望能夠一邊工作，一邊提高英語水平，順便體驗不同國家的生活。

打工度假簽證本來就是為了讓年輕人能夠在海外旅行的同時，通過工作補貼生活費用。但到了澳洲之後，現實卻沒有想象中順利。櫻始終沒有找到合適的工作。面對生活開支和收入壓力，她最終轉而進入當地成人服務行業。

如今，她在當地一家相關店鋪工作，並住在店家提供的住所裏。她向NHK透露，自己已經累計存下超過1000萬日元，計劃將來回到日本後用於投資、補貼日常生活，也希望能夠在經濟上幫助家人。

另一名受訪者沙織的經歷，則與新冠疫情有關。疫情衝擊收入，她通過中介前往澳洲尋找機會，與櫻不同，沙織在前往澳洲之前，就已經接觸過日本的成人服務行業。她原本在酒店工作，但新冠疫情期間，行業受到嚴重衝擊，收入大幅減少。後來，她轉入日本的成人服務行業，希望改善自己的經濟狀況。

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疫情結束後，她開始考慮到海外工作。在得知澳洲有更高的收入機會後，她通過中介聯繫當地工作機構，並辦理打工度假簽證前往澳洲。這也是她人生中第一次出國。沙織表示，自己當時並沒有想得太複雜，只是聽說海外能夠賺到更多錢，於是決定試一試。

她向NHK透露，有些月份自己能夠存下超過100萬日元。這個數字讓不少日本網友感到驚訝。畢竟，在日本普通行業工作，即使認真上班，也未必能夠在一個月內存下這麼多錢。但沙織也坦言，高收入並不代表工作過程輕鬆，更不代表環境安全。

她曾遇到顧客在工作場所使用非法藥物，也碰過顧客偷走營業收入的情況。更嚴重的是，有人曾試圖要求她在不使用安全套的情況下提供服務。這些經歷讓她意識到，海外工作與自己原本想象的生活存在很大差距。

「每天賺40萬日元」？其實是中介廣告，不是實際收入

一些中介打出非常誘人的宣傳條件，例如「幾個月賺進2000萬日元（約100萬港元）」，甚至宣稱「每天平均收入40萬日元（約2萬港元）」。這些數字相當誇張，也很容易吸引急於改善經濟狀況的年輕女性。部分中介還聲稱，可以協助處理簽證、安排入境時的說辭，以及解決收入匯回日本的問題。

表面上看，似乎連出國前後的麻煩都有人替你安排好了。但問題也正藏在這些看似方便的服務裏。

NHK報道提到，部分女性在工作後遇到收入無法順利匯回日本的糾紛。有些中介會從女性的工作收入中抽取佣金，相關招募和介紹行為也可能涉及日本《職業安定法》等法律問題，具體是否違法仍需根據實際操作判斷。

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對於不熟悉澳洲、英語能力有限的年輕女性來說，一旦把簽證、住宿、工作安排和收入轉帳全部交給中介，自己就可能逐漸失去對整個過程的掌控。原本以為有人帶路，最後卻可能連自己賺到的錢都無法自由支配。

NHK的調查還發現，在澳洲部分城市，日本女性甚至成為當地相關店家的宣傳賣點。在悉尼，部分經營者會以「日本女孩」為招牌吸引顧客，並針對日本女性提供的服務收取更高價格。

報道提到，有店家向顧客收取的30分鐘費用為240澳元（約1260港元），而一般價格約為170澳元（約890港元），差距接近4成。也就是說，日本女性的身份在部分店家眼中，已經成為一種可以提高收費的商業賣點。一名受訪女性還透露，她曾經工作過的一家店共有18名工作人員，其中最多的時候有12人來自日本。

根據澳媒報道，澳洲邊境執法部門在截至2024年的兩年期間，曾拒絕超過160名疑似沒有合法工作資格、準備入境從事相關工作的人員入境，其中日本籍人士約佔一半。

前維多利亞州警察揭露：有人被搶錢、逼迫，甚至想走都走不了

這次調查中，另一名重要受訪者是曾在澳洲維多利亞州（Victoria）警察部門工作的小沼友紀。她表示，部分日本女性出國工作，並不是單純為了體驗海外生活。有些人揹負著男公關店消費債務，也有人受到中介高薪宣傳吸引，最後在缺乏充分了解的情況下前往澳洲。

更嚴重的是，一些女性到了當地後，才發現自己面對的風險遠遠超過預期。小沼曾接到女性求助，對方表示遭到顧客或經營者強迫使用毒品，也有人被要求服用會影響生理周期的藥物。還有女性明明想離開工作場所，卻遭到阻止，無法按照自己的意願結束工作。

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她還提到，部分女性在公寓等相對封閉的環境中工作，一旦遭遇暴力、性侵或搶劫，可能很難及時脱身。曾有女性在公寓內遭到攻擊，辛苦賺來的收入被搶走，連衣服和手機也被拿走。失去手機後，她甚至無法及時聯繫外界求助。

語言障礙也讓情況變得更加困難。有些女性英語能力有限，來到澳洲後又缺少可以信任的朋友。即使遇到不合理的要求，也不知道如何拒絕，更不清楚應該向哪個部門求助。

日本年輕人為什麼愈來愈嚮往海外高薪？

其中一個現實背景，是日本國內收入與生活成本之間的壓力。對於部分年輕人來說，普通工作能夠提供穩定收入，卻未必能讓他們快速存錢。房租、日常開銷、債務以及未來生活規劃，都可能成為經濟壓力。

相比之下，澳洲的工資水平和匯率差異，讓海外工作看起來更有吸引力。有人確實存下了可觀的錢，但也有人經歷了暴力、剝削和無法求助的困境。出國打工度假本來應該是一段拓展人生的經歷，而不是一場只看收入、不知道風險的賭博。

你覺得這類海外高薪招聘廣告，為什麼能夠吸引這麼多年輕人？如果一個普通工作只能慢慢存錢，而海外廣告卻承諾幾個月賺進數千萬日元，你會相信這樣的機會嗎？

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