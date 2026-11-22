伊朗16歲女學生薩亞迪（Sogand Sayyadi）11月15日在克爾曼沙赫（Kermanshah）遭父親殺害。人權組織Hengaw報道，其父基薩亞迪（Kiumars Sayyadi）先對她施暴，再將她從一幢住宅大廈五樓拋下。



伊朗新聞網站IranWire引述Hengaw報道，索甘德原籍吉蘭-加爾布（Gilan-e Gharb），居於克爾曼沙赫。

事發前一天，克爾曼沙赫雷茲萬女子高中（Rezvan Girls’ High School）校方因其與一名父親不認可的追求者來往，叫其父到校帶她回家。

伊朗16歲女學生薩亞迪（Sogand Sayyadi）2026年11月15日在克爾曼沙赫（Kermanshah）遭父親殺害。人權組織Hengaw報道，其父基薩亞迪（Kiumars Sayyadi）先對她施暴，再將她從一幢住宅大廈五樓拋下。（網上圖片）

報道指，基烏馬爾斯在教職員及同學面前嚴重毆打索甘德，離開校門後更屢次把她的頭部猛烈撞向牆壁。

索甘德離開學校前曾警告校方人員，自己生命受威脅，若被父親帶回家就會被殺，惟校方未有採取行動保護她，亦未通知相關部門，最終讓她與父親回家。

事件引發巨大輿論反彈後，當地司法部門已介入，除扣留其父調查外，女校校長亦因涉嫌嚴重過失及疏忽職守被捕。

Hengaw指，索甘德父母數年前離婚後，她與父親及繼母同住，父親多年來阻止她與母親見面或聯絡。

這宗慘劇再次揭開伊朗所謂「榮譽處決」（Honor Killing）長期存在的法律真空與制度性漏洞。

根據伊朗現行《伊斯蘭刑法典》，父親與祖父在法律上被視為未成年子女的合法監護人，若刻意殺害親生子女，依法享有同態復仇原則（Qisas）豁免權，免於死刑懲處，往往僅面臨3至10年監禁甚至緩刑。

法律界人士與婦女權益團體在Iran International的報道中直斥，這類寬鬆條文實際上形同賦予父權體系「殺戮許可證」，促使社會家庭暴力一再演變為合法掩護下的弒女血案，要求當局立刻廢止相關免刑特權。