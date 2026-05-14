法國記者爆馬克龍遭妻掌摑內幕　疑私訊42歲伊朗女星：妳很漂亮

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與妻子布麗吉特（Brigitte Macron）2025年5月一同出訪越南，但在下機時，馬克龍卻遭布麗吉特「推臉」，相關畫面引發全球熱議。如今有新書揭露，布麗吉特發火，是因為發現丈夫與一名女演員之間的曖昧訊息。



手機訊息引爆婚姻緊張

據《紐約郵報》報導，記者塔爾迪夫（Florian Tardif）近日出版新書《一對（近乎）完美的夫婦》（Un Couple「Presque」Parfait），並上法國RTL電台透露部分內容。他聲稱，布麗吉特攻擊馬克龍，是因為馬克龍和42歲伊朗裔演員法拉哈尼（Golshifteh Farahani）之間的曖昧訊息。

馬克龍遭妻子「雙龍出海」的場面被傳媒拍下，隨即成為不少人的討論話題。（Reuters）

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塔迪夫表示，馬克龍在其中一條訊息中告訴法拉哈尼：「我覺得妳很漂亮。」而就在馬克龍被推臉的前一刻，73歲的布麗吉特看到了手機上一則來自法拉哈尼的訊息。塔迪夫引述友人說法指出，布麗吉特的不滿並非來自訊息內容，而是訊息背後可能隱含的關係想像，使她感到被忽略。

當事人否認相關說法

不過，布麗吉特隨即否認相關說法，並堅稱她永遠不會查看丈夫的手機。法拉哈尼本人也長期否認與馬克龍之間存在戀情，並批評相關傳聞是外界編造的想像。

對於當時的推臉畫面在全球瘋傳，馬克龍的幕僚曾表示，這只是夫妻在出訪前的輕鬆互動，兩人只是在開玩笑，並非衝突事件，馬克龍本人也曾稱雙方只是「鬧着玩」，呼籲外界冷靜看待。

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