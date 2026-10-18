伊朗神秘女忍者影片爆紅！刀劍飛鏢皆精　創始人揭真相

近日有一段展示伊朗女忍者鍛鍊的影片於網絡媒體上爆紅，她們皆身手敏捷，能熟練使用弓、劍、雙截棍、飛鏢等各種武器，連伊朗的最高領袖都讚歎她們的能力可超男性。



然而事實上，這並非神秘的暗殺學校，而是傳授忍術自衛術的培訓機構，在術語中女性學員被稱為「女忍者」（Kunoichi，くのいち），並已經培訓約3萬名女性學習傳統忍術、自衛術和雜技。

該校由一名叫法拉吉（Akbar Faraji）的男子於1989年創立，他本身也是該校的教練。目前，該校隸屬於伊朗國家武術聯合會，致力於培養伊朗女性一流的自衛技能、敏捷身手和嚴格的紀律。

圖為伊朗一批女子接受忍術訓練。（網上圖片）

透過在伊朗的運營，武術學校為女性提供了一個打破傳統束縛的文化空間，學員們穿著樸素的運動服，表演精湛的格鬥動作，展現了傳統服飾與高強度體能訓練的完美融合。據當地的一位觀察家表示，這種訓練培養了堅不可摧的自信和力量，並使人感到安全，精神也變得強大。

據該校的教練表示，練習忍術的核心目的並非戰鬥，而是修身養性，許多學員在未加入武館之前沒有任何體育鍛鍊基礎，而這些訓練有助提升學員的整體健康水準和體能耐力。

雖然練習忍術不是為了戰鬥，但伊朗戰爭以來，不少伊朗女性選擇保衛國家。伊朗最高領袖穆傑塔巴 （Mojtaba Khamenei）曾表示過去7個月，有約3000萬名伊朗人民表達了為國犧牲的決心。他認為，當下在伊朗的某些領域，女人甚至比男人還要勇敢。