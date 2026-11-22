英國一本即將出版的新書指，英國王儲威廉（William, Prince of Wales）計劃在未來登基後改革王室頭銜制度，令王室頭銜、殿下（His/Her Royal Highness，即HRH）稱謂更像是「職稱」，而非王室核心成員因出身而自動享有的特權，若是如此，其弟哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）將失去王子稱號及「殿下」稱謂。



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據英國《星期日郵報》（Mail on Sunday）周六晚報道，根據關注王室的作家賽克斯（Tom Sykes）即將出版的新書《Dukes Of Hazard》披露，在威廉的改革計劃中，核心是把王室稱號及殿下稱謂變得如同職位，僅限代表王室履行職務的在職成員享有；據稱威廉可循發出皇家特許狀推行改革，與英王佐治五世1917年立下現行規則的做法相同。

2026年11月14日，英國哈里王子（Prince Harry）抵烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），會見當地受傷退伍軍人與醫護人員，並觀看輪椅橄欖球賽事。（Reuters）

哈里與妻子梅根（Meghan Markle）2020年退出王室職務後停用殿下稱謂，但稱號未被正式剝奪。報道指，若在威廉的新計劃下，不止哈里，其子女7歲的阿奇王子（Prince Archie）和5歲的莉莉貝特公主（Princess Lilibet）也同樣會失去王子或公主頭銜及殿下稱謂。

肯辛頓宮回應稱，一貫不評論書本內容及其中的說法。

該本新書《Dukes Of Hazard》定於明年2月出版；威廉去年曾在電視節目中表明，改變在他的議程上，而他不怕作出困難決定。