英國王室「兄弟搶鏡大戰」再度掀起巨浪！英國威爾斯親王威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）日前遠赴印度展開抗癌後首個重要長途外訪，就在兩人盛裝準備踏上旗艦活動「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）綠地毯的前幾分鐘，哈里王子（又譯：哈利王子/Prince Harry）竟無預警透過英媒釋出重磅戰地Podcast專訪(播客節目《Ukraine: The Latest》)預告，且正片定於本週四（11月19日）威廉夫婦結束印度行程翌日上線。儘管哈里今年已被爆低調搬回英國，但兩兄弟多年心結依然深不見底，這場計算精準的輿論狙擊隨即引爆英媒與全網熱議。



英國王室「兄弟搶鏡大戰」再度掀起巨浪！（Getty Images）

儘管哈里今年已被爆低調搬回英國，但兩兄弟多年心結依然深不見底，這場計算精準的輿論狙擊隨即引爆英媒與全網熱議。（IG@meghan）

威廉夫婦踏上綠地毯前數分鐘 哈里Podcast預告突然上線

據英國獨立電視台新聞ITV News報道，威廉王子與凱特王妃日前於印度孟買盛裝出席「為地球奮鬥獎」頒獎禮，原定成為全球傳媒鏡頭焦點。然而，就在威廉與凱特踏上標誌性綠地毯的前幾分鐘，英國《每日電訊報》（The Telegraph）的網站與社交平台突然發布哈里王子的最新專訪預告。

威廉王子與凱特王妃日前於印度孟買盛裝出席「為地球奮鬥獎」頒獎禮，原定成為全球傳媒鏡頭焦點。（X@telegraph截圖）

這段在烏克蘭利沃夫錄製的訪談，話題圍繞「烏克蘭、俄羅斯與備戰」及不可征服運動會（Invictus Games），影片中哈里神情凝重，完整訪談定於週四早上發布，恰好緊接在威廉夫婦週三結束印度行程的翌日。精準「截擊」隨即惹來網民調侃：「這個時間計得比瑞士名錶還準」，直指哈里團隊的出牌時機完全不留情面。

然而，就在威廉與凱特踏上標誌性綠地毯的前幾分鐘，英國《每日電訊報》的網站與社交平台突然發布哈里王子的最新專訪預告。（X@telegraph截圖）

影片中哈里神情凝重，完整訪談定於週四早上發布，恰好緊接在威廉夫婦週三結束印度行程的翌日。（X@telegraph截圖）

這個時間計得比瑞士名錶還準。 網民批哈里留言

凱特抗癌復出首秀慘遭分流 英媒質疑非巧合早有預謀

此次印度之行對王室意義重大，是凱特王妃自2024年確診癌症後首個重要長途海外公務，威廉夫婦的官方行程早已公開數月。然而哈里的突襲預告再度引發英國輿論譁然，英國《每日快報》（Daily Express）等媒體評論指出，哈里身為非全職王室成員，日常行程全由自己掌控，這場正面撞期絕非「純屬巧合」，甚至令肯辛頓宮大感意外。

此次印度之行對王室意義重大，是凱特王妃自2024年確診癌症後首個重要長途海外公務，威廉夫婦的官方行程早已公開數月。（Reuters）

英國《每日快報》（Daily Express）等媒體評論指出，哈里身為非全職王室成員，日常行程全由自己掌控，這場正面撞期絕非「純屬巧合」。（Reuters）

更諷刺的是，哈里早前才在《GQ》訪談中聲稱渴望與父兄破冰和解，如今卻在威廉夫婦關鍵日子屢次上演「搶焦點」戲碼。不少網民看不過眼直言：「嘴上說想和解，手上卻刀刀見血」，批評其公關操作過於刻意。

更諷刺的是，哈里早前才在《GQ》訪談中聲稱渴望與父兄破冰和解，如今卻在威廉夫婦關鍵日子屢次上演「搶焦點」戲碼。（YouTube@One More Question和GQ影片截圖）

嘴上說想和解，手上卻刀刀見血。 網民留言

哈里低調回英依然零交流 兄弟公關大戰多年積怨難解

外媒披露，哈里今年夏天搬回英國居住，原本被外界視為與王室、威廉修補關係的契機，但現實中兄弟倆依然毫無破冰跡象。自哈里出走王室、於回憶錄大爆遭威廉肢體衝突，加上王室始終拒絕其「半進半出」的公務模式後，兩人裂痕持續擴大。

外媒披露，哈里今年夏天搬回英國居住，原本被外界視為與王室修補關係的契機，但現實中兄弟倆依然毫無破冰跡象。資料圖片。（Reuters）

外媒披露，哈里今年夏天搬回英國居住，原本被外界視為與王室、威廉修補關係的契機，但現實中兄弟倆依然毫無破冰跡象。（Reuters）

如今威廉在印度為環保事業打拚，哈里則憑烏克蘭探訪與重磅專訪搶佔國際版面，各走各路的姿態表露無遺。對此，網民亦精闢總結：「住同一個島都老死不相往來，王室恩怨真是精彩過TVB爭產劇」、「各自安好就算啦，何必次次都要撞正對方時間」。

如今威廉在印度為環保事業打拚。（Youtube@The Graham Norton Show）

哈里則憑烏克蘭探訪與重磅專訪搶佔國際版面，各走各路的姿態表露無遺。（IG@meghan）