英偉達（NVIDIA，輝達）創辦人黃仁勳離職風波持續發酵，OpenAI CEO山姆．奧特曼（Sam Altman）首次公開談及此事。



奧特曼不僅表達了對黃仁勳的高度認可，還坦言自己對黃仁勳目前的處境，有着強烈的個人共鳴。

不過，對於黃仁勳是否應該重新擔任英偉達CEO，奧特曼表示自己掌握的資訊不足，無法作出判斷。

對於黃仁勳是否應該重新擔任英偉達CEO，奧特曼表示自己掌握的資訊不足，無法作出判斷。（Reuters）

據媒體報道，當地時間11月16日，在Semafor舉辦的矽谷峰會上，奧特曼表示，黃仁勳長期以來一直是自己心目中的英雄。如果沒有黃仁勳以及他一手打造的英偉達，很難想像今天的AI革命會是什麼樣子。

不過，奧特曼也補充了一句頗有意味的話：

英雄也有缺陷。

談及黃仁勳的離職，奧特曼回憶起自己2023年遭OpenAI董事會罷免的經歷。當時，他突然被解除CEO職務，但由於大量員工表達了跟隨他離職的意願，最終僅僅四天後便重新回到公司。

奧特曼表示，正因為經歷過類似的管理層風波，他對黃仁勳目前的處境有着強烈的切身共鳴。

奧特曼不僅表達了對黃仁勳的高度認可，還坦言自己對黃仁勳目前的處境有着強烈的個人共鳴。（Reuters）

對於英偉達未來的經營，奧特曼並不悲觀。他認為，AI市場需求和行業營收都在強勁增長，英偉達作為一家規模龐大的企業，市場依然高度信任其商業承諾。即使黃仁勳離開，整個AI行業也不會因此停下發展腳步。

值得注意的是，OpenAI與英偉達早期便建立了相互支持的關係，雙方曾在AI產業發展初期相互押注。

奧特曼也強調，黃仁勳憑藉遠見和雄心，對整個AI行業的發展發揮了特殊而重要的作用。

除了黃仁勳去留，奧特曼還談到了AI未來的發展。他認為AI正在數學、物理等科學研究領域展現潛力，未來還可能參與晶片設計等複雜工程任務。

OpenAI目前也在利用AI加速自身模型研發，但尚未啟動完全自主、無需人類監督的「遞迴自我改進」（recursive self-improvement，即AI自行迭代升級）。

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