OpenAI推Images 2.6模型！支援文字一鍵製作GIF動圖　產圖提速50%

2026年11月5日，OpenAI正式發布全新圖像生成模型Images 2.6，全面增強ChatGPT的視覺內容創作能力。此次升級最顯著的新增功能是文字驅動的GIF動畫生成——用戶僅需輸入一段描述性文字，系統即可自動生成循環播放的動態GIF。



該功能適用於多種創意場景：例如為品牌吉祥物或原創卡通角色添加生動的動作表現；將靜態產品圖轉化為富有節奏感的循環動畫，服務於社交媒體傳播與營銷推廣；甚至在缺乏完整設計素材的情況下，用戶僅憑一張手繪草圖，即可生成具備動態表現力的角色形象，進一步延伸至短片、互動遊戲等多元化內容生產流程。

2026年11月5日，OpenAI正式發布全新圖像生成模型Images 2.6，全面增強ChatGPT的視覺內容創作能力。（OpenAI）

Images 2.6模型功能介紹：

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生成GIF後，用戶可靈活調節播放速率，支援逐幀預覽與局部畫面編輯，完成調整後可一鍵分享給他人，操作流程簡潔高效。

除GIF功能外，Images 2.6整體圖片生成速度較前代提升50%，響應更為迅捷。數據顯示，當前全球用戶每周通過ChatGPT、Codex及API接口生成的圖像總量已突破40億張，日均產出超5億張，圖像生成已成為AI應用中使用頻次最高、覆蓋範圍最廣的核心功能之一。

面向技術開發者，OpenAI同步推出兩款專用圖像生成API模型：GPT-Image-2.6 Flare與GPT-Image-2.6 Sunburst。Flare模型聚焦於極致響應效率，在低畫質設定下最快6秒即可輸出圖像，同時針對海報、電商主圖等含文本元素的場景，優化了文字排版準確性與整體視覺協調性。Sunburst模型則側重高精度圖像輸出，在中、高畫質設置下可呈現更豐富的細節層次與紋理質感，並在多輪迭代修改過程中保持畫面主體與風格的高度一致性。

Images 2.6現已向全球所有ChatGPT與Codex用戶開放，涵蓋全部訂閱層級，全面支援網頁端、桌面客戶端及流動應用程式（App）。兩款新API模型亦同步上線，即刻可供集成調用。

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