美國影星布斯韋利士（Bruce Willis）女兒塔露拉（Tallulah Willis）刪除一張前兩天發布在社交媒體上、與父親牽手的照片並發文道歉，稱這張照片可能「過於親密」，表示「我可以做得更好」。



《Entertainment Weekly》11月22日報道，32歲的塔露拉21日在社交平台發布這張父女合照，兩人坐在戶外長椅鞦韆上牽手，塔露拉望向父親微笑，布斯韋利士則望向一旁。

2026年11月21日，32歲的塔露拉在社交平台發布這張父女合照，兩人坐在戶外長椅鞦韆上牽手，塔露拉望向父親微笑，布斯韋利士則望向一旁。（網頁截圖）

帖文其後被刪除，塔露拉再發文解釋：「我昨天發布了一張爸爸的照片，因為我們有一次美好的探訪。我請人拍下我們一起觀看美國傳奇歌手法蘭基華利（Frankie Valli）唱歌影片的甜蜜一刻。我當時太興奮，沒有想得更遠，未意識到這可能是一張涉及個人隱私且過於親密的照片。」

布斯韋利士女兒塔露拉在網上公開與父親的合照，該照片其後刪除，她再於網上就有關做法解畫。（Instagram/@buuski）

她續稱：「我可以承認這一點，並發誓做得更好。我知道你們都愛他，我愛他，我的家人愛他。他仍然是我們所認識的絕對英雄。」

傳布斯韋利士病情加重，小女兒Tallulah Willis怒斥爆料人離自己家人遠一點。（IG@buuski）

布斯韋利士2023年被診斷患上額顳葉認知障礙症（FTD），其後退出影壇，近年甚少公開露面。其妻艾瑪希明（Emma Heming Willis）曾形容FTD是「緩慢奪走你一切」的疾病，家人一直處於悲傷之中，但同時盡心支持他。塔露拉的帖文引來不少網民留言支持，有人稱照片「甜蜜且美麗」，亦有人認為社會不應隱藏疾病與衰老的艱難部分。