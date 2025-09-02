布斯韋利士患失智症　送療養院惹批評　愛妻：不等於斷絕關係

現年70歲的荷里活影星布斯韋利士（Bruce Willis）三年前被診斷出患有額顳葉失智症，健康狀況一直受外界關注。其妻Emma Heming近日證實，為了讓布斯獲得專業照護，他已被送往專業醫療機構居住，與家人分開。她形容這是個「很困難的決定」。



在接受《早安美國》（Good Morning America）專訪時，Emma透露，布斯的腦功能正在逐漸衰退，語言能力也慢慢消失，甚至完全不記得自己曾是大明星。不過，他依然行動自如，並能認出家人。「我能感受到，當他和我們在一起時，情緒會比較高漲。」有時布斯會牽着家人的手，「我們親吻他、擁抱他，他也會回應我們，並且很投入。」

布斯與狄美摩亞（Demi Moore）育有三個女兒。兩人離婚後，他與Emma於2009年結婚，育有兩個女兒，分別是13歲的Mabel和11歲的Evelyn。為了讓布斯得到更好的照顧，Emma安排他入住距離住家不遠的專業機構，以便他可以獲得全天候護理。

Emma說，這是一生中最艱難的決定，但對全家人尤其是兩個年幼的女兒來說，這樣安排更好。雖然布斯沒有與家人同住，但Emma強調，這並不意味着他與家人斷絕聯繫，她每天仍會和他一起吃早餐和晚餐，保持親密聯繫。

Emma的決定也遭到一些網民的批評，指責她沒有盡到妻子的責任，將生病的丈夫「丟包」。對此，她回應說：「沒有跟我一樣經驗的人，根本沒資格罵人，更沒立場出主意。」她明白分享這段經歷可能會引發不同的看法，但更重要的是，它能夠為那些每天真實面對照護挑戰的人們帶來連結和肯定。這也是她選擇分享的原因，讓有類似或相同經歷的人知道他們並不孤單。

