布斯韋利士71歲生日在即　失智症病情惡化「已經無法說話走路」

荷里活動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis）健康狀況再度引發全球關注，家人透露即將於3月19日迎接71歲生日的他，病情急遽惡化，目前已無法行走或開口說話，消息曝光後讓大批影迷心碎不已。



以《虎膽龍威》（Die Hard）系列電影聞名國際的布斯韋利士，於2022年3月首度被公開診斷罹患失語症（aphasia），病況隨後持續惡化。2023年2月，醫療團隊進一步確認他患有額顳葉失智症（Frontotemporal Dementia, FTD），這是一種會影響語言能力、行為模式及執行功能的漸進性神經退化疾病。

布斯韋利士（Bruce Willis）的家人透露，他目前已經無法開口說話。（IG/brucewillisbw）

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前美國芝加哥榮民醫院心臟加護病房主任謝安民曾在Facebook專頁提醒民眾，額顳葉失智症的發病年齡比阿茲海默症更早，病程進展速度也更快。他呼籲若家中有中年人出現語言障礙或個性明顯改變等症狀，應儘早就醫接受檢查。

綜合外電報道，布斯韋利士的妻子艾瑪（Emma Heming Willis）近日宣布，將成立以夫妻為名的基金計畫，目標是提升社會大眾對額顳葉失智症的認識，支持相關醫學研究的進展，同時為照護者提供必要資源與陪伴。

艾瑪2025年也曾分享照護丈夫的心路歷程，並透露她已與對方的前妻、知名影星狄美摩亞（Demi Moore）及其家人達成共識，未來當布斯韋利士過世後，將捐出他的大腦供科學研究使用，盼能為醫學界對抗失智症帶來更多突破。

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