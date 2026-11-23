聯合國氣候大會（COP31）11月22日在土耳其安塔利亞結束，因化石燃料表述無法妥協，加時逾50小時後仍無總體協議。



據《華盛頓郵報》（The Washington Post）周日（22日）報道，在土耳其舉行的為期兩週的談判開始前，儘管各方預期已經很低，但圍繞化石燃料以及其他問題（包括資金問題）的僵局最終無法調和。

歐盟等多國最終拒絕土耳其和澳洲聯合領導階層提出的方案，方案將2023年阿聯酋杜拜氣候大會達成的「轉型脫離化石燃料」承諾弱化為含糊措辭，甚至完全刪除對化石燃料的正面約束；歐盟領導人直言「歐盟絕不接受一份替化石燃料漂綠的氣候協議」。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）亦表示深感失望，稱氣溫屢破紀錄、排放水平仍然過高。

2026年11月11日，聯合國秘書長古特雷斯在土耳其安塔利亞舉行的聯合國氣候變遷大會（COP31）上發表演說。（Reuters）

在今年的談判中，土耳其將全球電氣化作為核心議題。近100國同意簽署土耳其主推的電氣化目標，該目標承諾2035年前把電力佔最終能源消耗比重由約21%增至35%；其餘議題押後至明年的埃塞俄比亞談判。

聯合國表示，全球無可避免將超出2015年《巴黎協定》的攝氏1.5度溫控門檻；此外，伊朗戰爭也造成了全球能源衝擊。雪上加霜的是，強厄爾尼諾現象加劇了人為造成的全球暖化，並引發了更多極端天氣災害。

中國外交部23日表示，對無法達成協議感到失望，同時認為不應因此喪失對多邊進程的信心。中方願強調，應對氣候變化是人類共同的事業，全球綠色低碳轉型大勢不可逆轉，各方必須堅持多邊主義，堅持共同但有區別的責任原則，在尊重多邊規則、尊重科學、尊重各國國情的基礎上，進一步展現團結合作應對氣候變化的政治意願，凝聚共識，推動實現《巴黎協定》。