COP31｜氣候談判無果而終 歐盟拒絕土耳其澳洲折衷方案
撰文：韓學敏
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聯合國氣候大會（COP31）11月22日在土耳其安塔利亞結束，因化石燃料表述無法妥協，加時逾50小時後仍無總體協議。
據《華盛頓郵報》（The Washington Post）周日（22日）報道，在土耳其舉行的為期兩週的談判開始前，儘管各方預期已經很低，但圍繞化石燃料以及其他問題（包括資金問題）的僵局最終無法調和。
歐盟等多國最終拒絕土耳其和澳洲聯合領導階層提出的方案，方案將2023年阿聯酋杜拜氣候大會達成的「轉型脫離化石燃料」承諾弱化為含糊措辭，甚至完全刪除對化石燃料的正面約束；歐盟領導人直言「歐盟絕不接受一份替化石燃料漂綠的氣候協議」。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）亦表示深感失望，稱氣溫屢破紀錄、排放水平仍然過高。
在今年的談判中，土耳其將全球電氣化作為核心議題。近100國同意簽署土耳其主推的電氣化目標，該目標承諾2035年前把電力佔最終能源消耗比重由約21%增至35%；其餘議題押後至明年的埃塞俄比亞談判。
聯合國表示，全球無可避免將超出2015年《巴黎協定》的攝氏1.5度溫控門檻；此外，伊朗戰爭也造成了全球能源衝擊。雪上加霜的是，強厄爾尼諾現象加劇了人為造成的全球暖化，並引發了更多極端天氣災害。
中國外交部23日表示，對無法達成協議感到失望，同時認為不應因此喪失對多邊進程的信心。中方願強調，應對氣候變化是人類共同的事業，全球綠色低碳轉型大勢不可逆轉，各方必須堅持多邊主義，堅持共同但有區別的責任原則，在尊重多邊規則、尊重科學、尊重各國國情的基礎上，進一步展現團結合作應對氣候變化的政治意願，凝聚共識，推動實現《巴黎協定》。
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