英國教育大臣布樂詩（Lucy Powell）本週將訪問北京，出席9年來首次中英教育峰會，推動兩國學校及大學建立更緊密聯繫。



據美國政治新聞網站《政治報》（Politico）周一（11月23日）報道，今次峰會旨在協助英國教育機構及企業與北京建立新聯繫，拓展職業培訓、海外校園、網上學習，以及教科書和學習平台等教材出口的機遇。布樂詩稱，教育是英國最大優勢之一，拓展海外是經濟及整體社會的重大機遇，又承諾此行將捍衛言論自由及學術自由。

圖為英國牛津大學。（網上圖片）

此行數日前，國防大臣施卓添（Wes Streeting）剛在倫敦接待中國國防部長董軍，並讚揚首相貝安德（Andy Burnham）的政府已加強與中國的互動。

此前英國軍情五處（MI5）9月披露，逾100名與英國院校有關的學者在不知情下，因收取中國間諜機構資金而協助其間諜活動。布樂詩表明，會保護英國院校免受危害國家安全的合作，或令中方暗中受惠於與英國大學合作研究的安排。