澳洲智庫最新報告指出，受伊朗戰爭及單邊主義政策影響，美國在亞洲的軍事能力和外交影響力受到削弱，使中美綜合實力差距縮小至2018年以來的最低水平。



澳洲洛伊國際政策研究所星期天（11月22日）發布的《2026年亞洲實力指數》報告顯示，美國的綜合實力得分為78.9分，中國則以73.6分位居第二，雙方僅相差5.3分，創下該指數2018年首次發布以來的最小差距。

美國的綜合實力得分較去年下降1.5分，是今年跌幅最大的國家，中國則大致維持去年的水平。報告指出，中美實力差距縮小，主要是美國自身政策失誤所致，而非中國實力取得重大突破。

洛伊研究所將「綜合實力」定義為一個國家塑造外部環境，以及影響其他國家和實體行為的能力。該指數綜合八項實力指標進行加權計算，包括經濟實力、軍事能力和文化影響力等。

美軍一架F-15E戰機4月遭伊朗炮火擊落，兩名機組人員緊急彈射逃生，歷經險境成功獲救。圖為後座負責操縱武器的遇襲軍官，代號「布拉沃」（Bravo），有兩名救援人員將他救起。（影片截圖）

美國特朗普政府今年2月與以色列聯合襲擊伊朗，引發持續至今的中東戰爭，不僅消耗美國遠程導彈庫存，也迫使美軍將部分資源從太平洋轉移至波斯灣，削弱美國在亞洲的軍事存在。

與此同時，美國過去一年減少與澳洲、日本及韓國等主要盟友舉行聯合軍演及防務對話，進一步加深外界對華盛頓戰略重心轉移的疑慮。

報告顯示，美國軍事能力得分為87.4分，中國則為72.1分，雙方差距縮至15.3分，也是歷來最低水平。

報告說，儘管美國在軍費、空中力量及全球軍事投送能力方面仍保持明顯優勢，軍費規模接近中國的三倍，但「中國持續推進軍事現代化，進一步提升了綜合實力。中國的海上作戰能力持續增強，尤其是在制海和海上拒止能力方面，同時在陸基導彈和地面部隊方面，繼續保持對美國的顯著優勢。」

解放軍「戰巡黃岩島」。（截圖）

報告也指出，在太平洋地區，中國的軍事部署態勢，以及快速、大規模投送軍力的能力，已超過美國。

外交方面，美國今年的影響力得分大跌六分至76.7分，創下該指數發布以來的最大單年跌幅，也是連續第四年下滑。

報告認為，除了伊朗戰爭，特朗普政府對貿易夥伴加徵關稅、疏遠聯合國等國際組織，以及要求亞洲盟友承擔更多防務開支，也削弱美國在區域內的外交信譽。

相比之下，中國在外交影響力和經濟關係兩項指標上均已領先美國。中美經濟能力則幾乎持平，美國得分為86.7分，中國為86.1分。

報告顯示，儘管兩國差距持續縮小，美國仍以78.9分位居亞洲綜合實力排名首位，在八項主要指標中的六項領先中國。

在其他國家的排名方面，印度以40.5分位居第三，日本以38.6分排名第四，俄羅斯以32.2分位居第五。報告指出，印度今年在區域外交和防務合作方面取得進展，進一步鞏固其亞洲主要大國地位。不過，中國的綜合實力仍比印度高出約80%。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

