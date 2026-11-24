亞太經合組織（APEC）領袖峰會11月18日至19日在深圳舉行前，英國廣播公司（BBC）17日刊出報道，以「他們看不到的另一面」為題採訪深圳市民，內容談到失業問題、工廠遷走問題等，中國官媒《環球時報》23日發文批評BBC的報道帶有「陰間濾鏡」，做法具選擇性、誤導性，認為BBC應向被冒犯的深圳市民道歉。



《環球時報》批評BBC又「翻車」，指該媒體「陰陽怪氣地發表一篇文章，以『他們看不到的另一面是什麼』噱頭，把鏡頭對準深圳市民，本來好好過日子的普通老百姓，在BBC專屬的陰間濾鏡下，畫面變得陰暗詭異」。

BBC報道了什麼？

BBC於11月17日發布文章China is hosting the world's leaders in its AI wonderland. Here's what they won't see（中國正在AI仙境中接待各國領袖，這是他們將看不到的），並在中文版發布題為《深圳APEC：「AI奇幻之城」背後的兩個世界》的新聞影片。

在報道中，BBC記者採訪多名深圳市民，有機械人企業的工程師講述年輕人懷抱激情與夢想湧向深圳，形容正創造奇蹟，也有建築工人指生活變得困難，很多工廠遷走，令人們失去工作，又有外賣員講述收入減少。

報道談到中國的房地產危機未結束，令許多家庭的購買力下降，另一方面製造商削減產量，很多勞工轉向薪酬較少、福利較少的臨時工作。報道指「一方面是人工智能令人矚目的前景，另一方面是勞工擔心在人工智能創造的未來中，自己是否有生存空間」。

在中文版新聞影片的內容中，旁白也談到記者走訪深圳了解當代中國的兩面，包括有播出深圳無人機送餐的畫面，講述外國人讚嘆，同時談到有一些曾幫助建設世界第二大經濟體（中國）的工人正被落在後面（left behind），有工人談到自疫情後經濟下滑，收入減少，稱覺得生活艱難，很多工廠遷走，又指高科技經濟正影響傳統經濟，擔憂未來機械人會取代人類的工作，影片結尾最後指「在璀璨的天際線之下，一些人開始懷疑，未來是否還有自己的位置」。

BBC中文版發布的影片《深圳APEC：「AI奇幻之城」背後的兩個世界》（YouTube網站截圖）

《環球時報》批評BBC指，「在他們眼中，非西方世界尤其是中國的任何進步，都必須附帶一層負面注解。」文章指「他們不是看不到無人機送餐、無人駕駛、人形機器人正逐步進入日常生活，但中國的任何成就，如果沒有『代價』或者『隱患』，大概這樣的文章在BBC的編輯部是過不了關的。」

文章並斥BBC通過「陰間濾鏡」拼貼出一個預先設定好的虛假圖景，認為「這種做法不僅冒犯了深圳市民，也冒犯了BBC的全球讀者。BBC應當為此道歉」。