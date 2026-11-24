烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）於11月23日表示，烏克蘭準備盡快與歐洲、美國和俄羅斯舉行四方會談，尋求結束俄烏戰事。各方希望爭取在聖誕節前舉行會談，但他本人希望會談能更早舉行。與此同時，俄烏戰事持續，烏克蘭同日攻擊俄羅斯羅斯托夫州（Rostov Oblast）的新沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）煉油廠，俄軍則襲擊烏克蘭位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的電力設施。



2026年10月22日，烏克蘭基輔，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在與芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo，不在圖中）會面前見記者。（Reuters）

烏克蘭通訊社報道，澤連斯基當日透過視像向在柏林舉行的北約議會大會（NATO Parliamentary Assembly）發表講話時稱，在四方會談舉行前，基輔、華府及歐洲盟友必須就明確的議程達成一致，強調充份的共同準備對於取得更好的成果至關重要。

他又稱，美國已確保歐洲參與會談，這是基輔從一開始就提出的要求。他希望這項措施能夠奏效，並表示在討論自身未來時，歐洲必須擁有發言權。

澤連斯基表示，烏克蘭、歐洲和美國必須作為一個談判方與俄羅斯進行談判。在他看來，這實際上意味著北約（NATO）、歐盟和更廣泛的西方國家與俄羅斯進行談判，因為烏克蘭本身就屬於同一個擁有共同價值觀的共同體。

他強調，未來任何協議的關鍵問題都必須確保烏克蘭、歐洲和整個歐洲——大西洋地區的真正安全，以免俄羅斯將和平作為發動新侵略的喘息之機。

2026年11月23日，烏克蘭基輔有建築物遭俄羅斯無人機擊中。（Reuters）

烏克蘭攻擊俄煉油廠 俄襲烏電力設施

烏國家安全局（SBU）同日表示，該局屬下的「阿爾法」特種作戰中心凌晨利用無人機，對俄羅斯的新沙赫京斯克煉油廠發動了攻擊，導致該煉油廠的瀝青生產裝置、蒸餾裝置、儲油庫等多個設施起火。

與此同時，烏克蘭最大私營能源企業DTEK同日表示，過去兩天，俄軍對該企業位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州的四座電力設施發動襲擊，導致該州約35.3萬戶停電。