根據《金融時報》近日的報道，特朗普（Donald Trump）希望基輔能在1月初民主黨重掌國會前同俄羅斯達成協議。從創造政治遺產的角度來看，特朗普的着急是可以理解的。畢竟，他2025年上任之前就以24小時內叫停俄烏戰爭為己任，而且在其任期第一年更花了好一段時間藉此刷亮其「和平招牌」，用以爭奪諾貝爾和平獎。

可是，現實很可能不會因特朗普的意願而改變，他自己反而更變成了俄烏停火的障礙。

似曾相識的俄烏談判難題

上週在深圳APEC周邊舉行的中俄美元首峰會，最終並沒有變成西方輿論擔心的「雅爾塔2.0」（Yalta 2.0），習近平、普京（Vladimir Putin）和特朗普三人並沒有以強國地位試圖在全世界劃分勢力範圍。雖然三國領袖有談及烏克蘭，但會後公布的和平聲明卻對烏克蘭隻字不提。

2026年11月19日，中國深圳，中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右），在參與亞太經合組織（APEC）峰會期間，出席了一場三方會談。（Reuters）

正如早前訪華同習近平見過面的德國總統所料，中方其實不願介入烏克蘭問題。

普京在會前據報一直想要把會面焦點放在烏克蘭。畢竟，烏克蘭在情報分享、防空系統、F-16軍備和零件等不同方面需要美國支持，而其諸如無人機的軍備生產也需要中國的軍民兩用商品供應（中國是烏克蘭的最大進口來源國）。只要特朗普和習近平聯手出力要求烏克蘭「割地求和」，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）很可能就要被迫「投降」。

雖然普京最終未能透過中俄美峰會搞定烏克蘭問題，但三巨頭峰會本身，以至特朗普在鏡頭面前以「朋友」稱呼普京的畫面，都讓普京以至俄羅斯內外看到俄烏戰爭的持續已經愈來愈難以同俄羅斯被孤立劃上等號。

2026年11月19日，俄羅斯總統普京於中國廣東省深圳市出席亞太經合組織（APEC）經濟領袖會議第二日的記者會。（Reuters）

在三巨頭峰會之後，普京表明願意在莫斯科迎接歐洲代表到訪以表述他們的立場，「在沒有歐洲人參與的情況下討論歐洲安全問題，是毫無意義的。」可是，普京對烏克蘭的基本要求並沒有改變：在戰爭結束之後，烏克蘭不能有來自歐洲的外國駐軍；要結束戰爭，烏克蘭必須放棄依然控制在其手中的大約10％頓巴斯地區。

特朗普對上一次跟普京的會面，是2025年8月的阿拉斯加峰會。根據俄羅斯的理解，當時美國是同意了烏克蘭應該交出剩餘的頓巴斯領土，而俄羅斯則會作出「妥協」，凍結前線，不再試圖吞併理論上已經被公投入俄、但仍在烏克蘭手上的扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）兩州部分土地。

15個月之後，經過伊朗戰爭動盪之後，特朗普的俄烏和平努力依然糾結在同一個「割地求和」的問題上。本月稍早幾乎無果而終的阿布扎比美俄烏會談之後，澤連斯基就表示，代表特朗普政府調和俄烏的第一女婿庫什納（Jared Kushner）和和平特使威特科夫（Steve Witkoff）甚至一度提出過以北約成員國地位交換烏克蘭從頓巴斯撤軍的提議。

頓巴斯大約還有一成地區依然保留在烏克蘭控制之中。（Deep State）

當然，由於阻止北約東擴是普京開戰的主因之一，這樣的提法基本上是連談也不用談。其後，美方代表的公開言論又回到「類似北約第五條」的安全保證問題上－－烏克蘭會認為這樣的安全保證並無實質阻嚇力，而俄羅斯也多次公開否定「類北約」安全保證的提議。

如果只看俄烏戰爭談判的困難點，大家難免會有「似曾相識」的感覺。「安全保證換割地求和」是去年談判中大家談來談去也不成具體妥協的難題。今天的難題卻一點也沒有改變。

戰爭結束需要統一認知

一場戰爭要結束，需要雙方對戰爭結局達成一致的認知：若然大家都同意最終誰會戰勝、誰會戰敗，再打下去就只是無謂的浪費，倒不如以大家對於戰爭結果的共同預判為基礎在談判桌上解決問題。

可是，俄羅斯和烏克蘭至今也沒有對戰爭結局達成一致的認知，雙方甚至因為特朗普的政策和言行而產生更大的認知差距。

2026年11月19日，英國首相貝安德、烏克蘭總統澤連斯基、德國總理默茨、法國總統馬克龍、美國總統特朗普女婿庫什納及美國特使威特科夫，於德國柏林總理府出席所謂的親烏克蘭國家「志願者聯盟」峰會的聯合記者會。（Reuters）

自從特朗普2025年初重新上台以來，雖然他明顯比拜登（Joe Biden）更親近普京，但是他的政策和言行一直搖擺不定，大家都不能確定他有什麼一貫的策略去結束俄烏戰爭。

要結束俄烏戰爭，就只有兩條路線。第一條路線是設法讓大家都認識到烏克蘭必敗。第二條路線則是設法讓大家都認識到俄羅斯永遠沒有辦法打敗烏克蘭。只要俄、烏都一同認識到這兩點的其中一點，戰爭才有在短時間內透過談判結束的可能。

而這場戰爭之所以打了快五年也還未結束的原因，就是普京的認知是烏克蘭最後必敗，但烏克蘭人的認知是俄羅斯永遠沒有辦法打敗烏克蘭。換句話說，就是大家對於戰爭結局有不同的判斷，因此只能在戰爭中以鮮血去嘗試證明誰才是對的一方。

特朗普的搖擺

拜登時代的政策，雖然礙於俄羅斯的核威脅，一直推行的比較謹慎，卻明顯是要無限期支持烏克蘭，來說服普京俄羅斯永遠無法打敗烏克蘭。

2026年3月6日，美國前總統拜登（Joe Biden）發表講話。（Reuters）

特朗普一上台，大家都以為他是想要透過美國軍援來施壓烏克蘭接受俄羅斯的條件來結束戰爭。

可是，除了在去年2月底「白宮罵戰」大罵澤連斯基「手中沒有牌」之外，特朗普一直都沒有以完全中斷對烏克蘭的援助來施壓。他每次暫停跟烏克蘭的情報分享，都只是為了一些雞毛蒜皮的事情，比如說是要澤連斯基在白宮罵戰之後道歉並感謝美國，又或者是像今年10月中期選舉前暫停對俄羅斯煉油廠的攻擊等。澤連斯基以言論或行動順應特朗普過後，美國援助又恢復了。

當然，特朗普沒有再批出由美國出錢的軍備輸送，但是作為一個生意人，他卻同意了由北約歐洲國家出錢跟美國買武器輸送給烏克蘭。

在去年關稅戰熱熾之際，特朗普甚至以關稅懲罰像印度這類向俄羅斯進口石油的國家。今年9月，他也簽署了進一步制裁俄羅斯的法案。這些行動也曾經讓人以為特朗普又回到了支持烏克蘭的陣營。

2026年11月19日，美國總統特朗普會晤俄羅斯總統普京（Reuters）

上台22個月之後，這些政策路線上的不確定性，使得特朗普手上可以用來施壓烏克蘭的牌愈來愈少。

烏克蘭對美依賴漸降

烏克蘭自主研發、製造的無人機已經可以持續對俄羅斯煉油廠造成重大破壞。俄羅斯今年10月就再創下汽油進口量的紀錄－－俄羅斯一直是燃料出口國，在烏克蘭的攻擊之下，竟然變成了燃料進口國。

即使上個月以來烏軍依賴的星鏈（Starlink）通訊受到限制，烏克蘭在上週炸毀半條克里米亞大橋（或稱刻赤大橋、Kerch Bridge）的行動當中，卻用無人機建立起通訊鏈，可以由非常接近大橋的前線將鏡頭畫面實時傳回大後方，某種程度上反映出烏克蘭有效減低對星鏈依賴性的創新能力。

行車段已倒塌的克里米亞大橋（Reuters）

歐洲對烏克蘭的軍援也變得愈來愈明顯。比如說，在對於克里米亞大橋的複合攻擊中，烏克蘭除了使用了自家的高載重巡航導彈之外，也用了至少兩款由荷蘭企業供應的無人機。

同時，在剛剛過去的一個週末，烏克蘭也分別在波羅的海以及北非利比亞的港口及其對開地中海水域，攻擊了至少兩艘俄羅斯貨船，以及擊沉了一艘俄羅斯的護衛艦。這些攻擊都顯示出烏克蘭的無人系統有在海外攻擊俄羅斯目標的能力，並不需要依靠美國的幫助。

為了趕忙施壓烏克蘭，現在特朗普就在延誤供應唯一能攔截俄羅斯彈道導彈的愛國者防空攔截器（Patriot Interceptors）－－澤連斯基最近就指出俄羅斯一週就打了165枚導彈，「很難理解」為何美國在這樣的情況下會延誤供應。

2026年11月20日，基輔遭俄羅斯導彈襲擊，市內升起濃煙。（Reuters）

在寒冬下能源設施大受破壞、連接首都基輔東西交通的大橋也一直受到俄羅斯密集攻擊，對於烏克蘭人而言，當然是非常沉重的壓力。

俄烏的戰局認知差距

但是中期選舉大敗之後，民主黨明年1月入主國會，預計將會推行更為熱衷援助烏克蘭的政策，或者至少會出手阻止特朗普限制對烏援助，例如是調查星鏈限制背後的SpaceX老闆馬斯克（Elon Musk）－－馬斯克最近已經開始跟特朗普保持距離，明言後悔大手花費支持共和黨，又說自己不是MAGA。在這樣的背景之下，澤連斯基當然有理由堅定熬到民主黨入主國會之後，而不是屈服於特朗普的壓力。

2026年11月18日，SpaceX與Tesla行政總裁馬斯克透過視像通話現身，為在美國德州奧斯汀舉行的TomorrowX大會作結。（Reuters）

如果特朗普2025年剛上台就一以貫之實行強力施壓烏克蘭的政策，恐怕俄烏戰爭早就在對俄羅斯有利的條件下結束了。

當然，反過來說，特朗普也可以重新走回拜登的路線，甚至加碼全力支持烏克蘭，去試圖說服普京俄羅斯永遠不能打敗烏克蘭。不過，特朗普跟普京在APEC峰會周邊的友好互動，已經說明特朗普不會這樣做，甚至讓普京有理由相信，即使未來國會民主黨人力推援烏政策，特朗普也會以他的總統否決權跟對共和黨的影響力來加以攔阻。

簡單而言，特朗普的政策與言行，沒有使得俄烏對於戰爭結果的認知更靠近，到現在反而是把兩者的認知距離拉得更遠－－澤連斯基期望民主黨上台會造成對烏有利形勢，構成對俄軍更有力的抵抗，而普京則期待特朗普依然會是美國援烏的絆腳石，在未來兩年依然有助俄羅斯最終擊敗烏克蘭。

要在1月初結束俄烏戰爭的理想，很可能就像特朗普競選期間「24小時結束戰爭」的豪言一樣，最終能反映特朗普的志向與能力之間的落差。