俄貨船波羅的海遭無人機擊中悶燒 芬蘭愛沙尼亞派船救援
撰文：蕭通
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芬蘭邊境部門11月22日表示，一艘俄羅斯貨船21日在波羅的海遭無人機攻擊後持續在悶燒，芬蘭、俄羅斯和愛沙尼亞的人員正在共同救援。
芬蘭軍方表示，遇襲貨船「斯巴達二號」（Sparta II）很可能是遭到烏克蘭攻擊，出事時正駛往俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad），並在俄羅斯戈格蘭島（Gogland）以西的國際水域受損。該船隨後漂流至芬蘭水域，船上16名船員已撤離至附近一艘俄羅斯船隻，其中一人輕傷。
芬蘭當局表示，貨船上可見的明火於22日已被撲滅，但船上仍然冒煙，顯然還有餘熱，目前重點是冷卻貨櫃和穩定船體。芬蘭海岸防衛隊先前發布的圖片和影片顯示，夜間有多艘船隻以水砲射向貨輪。
路透社形容，這次跨國合作屬罕見。參與滅火的至少7艘船隻中，有兩艘來自俄羅斯、兩艘來自愛沙尼亞，其餘均為芬蘭船隻。目前，相關部門正在準備，以便俄羅斯能派船將「斯巴達二號」拖走。
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