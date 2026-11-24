在2026年的全球輿論場上，圍繞俄烏衝突正呈現出一種劇烈的認知撕裂：在歐洲之外的廣大世界裏，越來越多的人無法理解歐洲為何如此執拗地支持烏克蘭，甚至覺得布魯塞爾（Brussels）與倫敦的決策近乎「不可理喻」。

在非西方國家看來，歐洲不僅自己承受着經濟停滯、製造業外流與通貨膨脹的苦果，還不斷試圖以道義之名強迫全球南方（Global South）國家選邊站隊；中國人對此更是感到費解與反感——歐洲在自身泥足深陷之際，依然不斷揮舞制裁大棒刺激中國，仿佛將一場本可以通過地緣妥協解決的地區衝突，人為地複雜化為一場沒有盡頭的全球對抗。

當華盛頓在特朗普（Donald Trump）重返白宮後急欲從泥潭抽身、甚至直接與莫斯科試探停火之際，歐洲卻反而不停掣肘，乃至逆勢加碼，繼續動用巨額歐盟貸款與凍結的俄羅斯資產向基輔（Kyiv）輸血。要穿透這層令世界困惑的外交迷霧，理解歐洲究竟在為何而戰，就必須將其置於地緣政治的冷酷現實、冷戰後遺留的意識形態幻覺，以及大國與小國交織的虛偽算計之中進行審視。

澤連斯基上任烏克蘭總統半年後，曾經在法國及德國協調下與總統普京會面，商談烏克蘭東部和平進程。(Reuters)

地緣現實：緩衝區消失後的焦慮，與被誇大的「俄國威脅」

理解歐洲強硬立場的第一把鑰匙，在於冷戰前後安全結構的劇變。蘇聯時期，烏克蘭作為加盟共和國處於雅爾塔體系（Yalta System）劃定的勢力範圍內，華沙公約組織（Warsaw Pact）與北大西洋公約組織（NATO）在德國中部形成清晰的軍事對峙與核威懾平衡。

然而，蘇聯解體並經歷數輪北約東擴後，烏克蘭成了俄羅斯與西方之間最後一塊大型戰略緩衝區。在歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）以及波羅的海國家領導人看來，地緣政治中從來不存在真正的中立，所謂「灰色地帶」在莫斯科眼中不過是等待消化的勢力範圍。他們深信，一旦俄羅斯通過武力吞併或控制烏克蘭，俄軍將直接推進至波蘭和羅馬尼亞邊境，屆時歐洲將不得不面對漫長且耗資巨大的直接軍事對峙。

許多局外人對此感到困惑：芬蘭（擁有1340公里陸地邊界）和波羅的海三國早已直接與俄羅斯本土接壤，且俄軍在烏東戰場上推進艱難，常規軍力根本無力挑戰擁有核武器的北約，與北約開戰無異於自殺，歐洲為何還要渲染「多米諾骨牌」效應？

事實上，在東歐戰略家的推演中，「與和平時期的俄羅斯接壤」和「與開動戰爭機器的俄羅斯接壤」完全是兩回事。一旦俄羅斯整合烏克蘭，將在波蘭東部與東南部形成長達上千公里的「C型半包圍圈」，這會迫使北約長期維持戰時級別的邊境戒備，徹底吞噬歐洲的財政與福利空間。

更深層的恐懼在於北約集體防禦條款第五條（Article 5）的信用破產。東歐和波羅的海國家的決策者心裏很清楚，北約並非一台自動觸發的機器。如果俄羅斯在烏克蘭獲勝並休整幾年，隨後在愛沙尼亞邊境製造一場小規模混合危機，趨向孤立主義的美國與厭戰的西歐民眾，真的願意為了波羅的海的一個小鎮去和核大國打一場毀滅性戰爭嗎？這些中小國家不敢拿國運去賭這個答案。

2022年2月普京（Vladimir Putin）下令全面進攻基輔的那一刻，已經徹底擊碎了西方原本對莫斯科「經濟理性」的預設——既然俄羅斯能做出在外界看來違背軍事常識的決定，與俄羅斯接壤的北約國家便不再相信任何口頭承諾，而是採取「最壞情況假設」，趁烏克蘭人還在抵抗時，在烏克蘭境內最大限度消耗俄軍的常規力量。

然而，歐洲的「現實主義」在這裏出現了一個巨大的盲區：他們既不幻想俄羅斯會主動收手，卻又在幻想和誇大俄羅斯的真實能力與擴張野心。從客觀國力與戰場現實看，俄羅斯連消化烏東四州都已精疲力竭，根本不具備吞併整個烏克蘭後再向其他方向進攻的軍事投送能力與戰略邏輯。

歐洲戰略界用歷史創傷記憶放大了地緣概率，將一場局部地緣衝突渲染為全歐的「存亡危機」，在製造危機動員的同時，也親手堵死了自身的外交迴旋空間。

2026年2月21日，在俄羅斯入侵烏克蘭週年紀念日前夕，一名年輕示威者在德州休斯頓市政廳舉行的聲援烏克蘭集會上揮舞著烏克蘭國旗。 （GettyImages）

意識形態幻覺：親手毀掉緩衝區，與「道德聖戰」的鎖死

如果說地緣恐懼是歐洲行動的「裏子」，那麼冷戰後固化的意識形態幻覺，則是讓美歐親手製造危機並深陷其中無法自拔的「精神枷鎖」。回顧冷戰結束後的歷史軌跡，最諷刺的現實在於：正是以美國為首的北約，親手毀掉了烏克蘭這塊巨大的戰略緩衝區。

國際關係現實主義大師約翰·米爾斯海默（John Mearsheimer）在其著作《大幻想》（The Great Delusion）中尖銳批判了冷戰後西方奉行的「自由主義霸權思維」。這種思維迷信「民主和平論」，認為只要把歐盟的法律、市場和北約的保護傘向東推廣，就能一勞永逸地同化所有國家。

事實上，在2008年北約布加勒斯特峰會（Bucharest Summit）上，德國前總理默克爾（Angela Merkel）與法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）曾明確反對接納烏克蘭和格魯吉亞，深知這會觸碰俄羅斯的生存紅線。但在美國新保守主義勢力和東歐國家的強力推動下，加之歐洲精英對自身制度吸引力的盲目自信，西方無視了傳統地緣政治對勢力範圍的敬畏，執意推動北約東擴並介入烏克蘭國內政治，硬生生將一塊緩衝地帶變成了大國迎頭相撞的前線。

更致命的是，這種意識形態在過去三十年裏完成了對歐洲輿論場的深度規訓，使支持援烏罕見地跨越了傳統的左右翼分界。在歐洲主流政治光譜中，德國綠黨等中左翼力量將外交高度道德化，奉行「價值觀外交」，認為捍衛人權與國際法規則高於一切經濟利益，犧牲本國工業是「高尚的代價」；英國保守黨與德國基民盟（CDU）等中右翼力量則從傳統跨大西洋忠誠出發，將反俄視為維護西方主導秩序的必由之路。唯獨法國國民聯盟（RN）、德國選擇黨（AfD）等光譜兩端的民粹與極右翼政黨跳出了這一框架，批評政客為了虛幻口號犧牲本國工人的錢包，但在主流媒體的「信息繭房」與「反民粹」圍剿下，這些聲音長期被排斥在核心決策圈之外。

每當有人試圖探討通過外交妥協結束戰爭時，1938年英法犧牲捷克斯洛伐克簽署《慕尼黑協定》（Munich Agreement）的歷史幽靈便會被立刻喚醒。在歐洲輿論場中，任何主張談判的政治人物都會被貼上「現代張伯倫」和「綏靖主義」的標籤，從而面臨政治生命的終結。

這種將複雜地緣衝突簡化為「民主對抗威權」的二元道德觀，不僅讓歐洲精英沉溺於「道德聖戰」的幻覺之中，更催生了他們居高臨下的傲慢——理所當然地要求中國與全球南方國家按照歐洲的道德劇本行事，對拒絕選邊站隊的國家動輒揮舞制裁大棒，從而把一場地區地緣爭端徹底推向了複雜化與全球化。

2026年11月19日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）、德國總理默茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在德國柏林總理府出席親烏克蘭國家「自願聯盟」峰會期間的聯合記者會。（Reuters）

層層虛偽：冷血的消耗戰、失控的私利與華盛頓的逃避

當高調的道義口號遇上冷酷的武器清單與各方利益博弈時，美歐援烏政策中「虛偽」的一面便暴露無遺。

這種虛偽首先體現在戰場策略的冷酷算計上。戰爭初期，由於俄羅斯是世界上最大的核武器國家，美歐不敢直接下場或提供足以擊潰俄軍的武器以免引發核升級，這尚屬大國博弈的理性克制；但隨着戰爭陷入長期僵持，西方逐漸將這種克制演變成了一種精準的「擠牙膏」戰術——提供剛好足以讓烏克蘭不至於戰敗、卻不足以徹底獲勝的武器，並長期限制打擊俄羅斯本土。

在西方戰略家的算盤裏，犧牲烏克蘭數以十萬計的中堅人口與一代人的青春，去低成本放干俄羅斯的軍事與經濟血液，甚至暗中妄想着藉此拖垮乃至肢解俄羅斯，是一筆「性價比極高」的買賣。在這場大博弈中，西方的道德優越感完全建立在烏克蘭人口枯竭與國力透支的殘酷現實之上。

其次，虛偽還藏在西方各方對「如何結束戰爭」的精明算計中——每一個參與者都在計算自身利益的最大化，卻唯獨沒有人在意戰爭每天造成的巨大生命悲劇。當美國特朗普政府試圖以商人的止損邏輯推動停火時，歐洲內部由多重私利咬合而成的「戰爭機器」依然難以停下。

在布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）領導的超國家官僚集團藉由援烏和防務危機，實現了發行歐盟共同債務、統籌防務採購等過去幾十年未能實現的中央集權擴張，戰爭的持續直接維繫着布魯塞爾的權力膨脹；在巴黎、柏林和倫敦，英法德領導人深陷「沉沒成本陷阱」，承認戰略誤判並轉向妥協，意味着要為過去幾年的經濟衰退與去工業化承擔全部政治責任，因此只能繼續借債維持現狀；而在軍工領域，德國萊茵金屬（Rheinmetall）、英國BAE系統（BAE Systems）、法國泰雷茲（Thales）等巨頭在訂單暴漲中獲利豐厚，歐盟批准的數百億歐元資金絕大部分最終回流至歐美軍工企業賬戶。

與此同時，波羅的海三國與東歐國家以「前線受害者」的道德高地自居，利用歐盟決策機制綁架整個歐洲的財政與外交，用「小國生存恐懼」綁定全歐買單，同樣是一種精緻的利己主義。

而整場危機中最大的虛偽，莫過於大洋彼岸的華盛頓。過去十餘年，正是美國打着「民主進步」與「自由秩序」的旗號，不斷推動北約東擴、步步緊逼刺激俄羅斯，親手點燃了地緣火藥桶。如今，戰爭拖垮了烏克蘭、拖累了整個歐洲乃至世界經濟，華盛頓卻想拍拍屁股抽身而去。事實上，即便今天是美國民主黨繼續執政，面對無法擊潰的核大國與無底洞般的財政消耗，華盛頓同樣會面臨如何體面收場的困境——美國製造了這場危機，卻將最沉重的代價與無解的殘局甩給了大西洋對岸的盟友。

2026年11月10日，阿聯酋阿布扎比，美方代表、俄羅斯代表、烏克蘭代表舉行三方會談，重點討論結束俄烏戰爭相關議題。（Reuters）

辯證死結：局部最優拼湊出的全局最壞

縱觀歐洲援烏的整套邏輯，它並非源於某一個暗室陰謀，而是小國地緣恐懼與大國地緣傲慢交織後的必然產物，最終陷入了一個無解的辯證死結。

東歐和波羅的海國家想要絕對安全，卻製造了絕對危險——為了消除哪怕百分之一的被俄國支配的風險，強行推動北約東擴、拒絕一切安全緩衝，結果直接引爆了它們最害怕的全面熱戰。

它們想要烏克蘭做盾牌，卻正在親手把盾牌打碎——既希望烏克蘭永遠擋在前面消耗俄羅斯，又無法也不敢親自下場參戰，隨着烏克蘭人口枯竭、前線吃緊，這塊「擋箭牌」正在肉眼可見地耗盡。而它們試圖綁架整個歐洲和美國的強硬姿態，反而加速了西方內部的撕裂——不僅催生了美國的厭戰抽身，也讓背負高通脹與財政赤字的德法等囯民眾日益疲憊，推動了歐洲本土民粹力量的全面反彈。

在這場宏大的地緣博弈中，無論是尋求自保的東歐小國、謀求擴權的布魯塞爾官僚、怕丟選票的西歐政客、追求暴利的軍工巨頭，還是試圖止損抽身的華盛頓，都在各自的局部邏輯裏做出了看似合理的「局部最優解」。然而，當所有自私的算計疊加在一起，最終卻共同拼湊出了一個讓烏克蘭流盡鮮血、讓歐洲工業走向衰落、讓和平遙遙無期的「全局最壞解」。

歐洲決策者必須面對另一個被刻意迴避的終極現實：無論布魯塞爾再怎麼印鈔票、再怎麼加碼軍援，烏克蘭在戰場上已不可能獲得傳統意義上的「徹底勝利」。過去歐洲精英以為經濟衰退只是「可逆的短期陣痛」，但在中美科技與產業競逐遙遙領先的今天，失去廉價能源、丟失製造業根基、背負巨額債務的歐洲，其衰退甚至已是結構性且不可逆的。

如果歐洲依然無法打破「現實恐懼、意識形態幻覺與內部私利」的死鎖，繼續被這台失控的機器拖着走，那麼它付出的將不僅僅是「自損八百」的代價，而是整個歐洲在21世紀作為全球獨立一極的徹底落幕。