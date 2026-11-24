人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）於11月23日戲劇性宣布，黃仁勳即日起復任行政總裁。不過，針對黃仁勳被指遭外國情報行動鎖定的獨立調查，仍將持續進行直到結案。此外，該公司新設獨立國安監督委員會，以及新設職位監督合規事務，進一步架設防火牆。



黃仁勳於11月12日因牽涉外國情報機構接觸疑雲及個人操守爭議辭任英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁，時隔11天後獲董事會閃電宣布復職。（Reuters）

英偉達在23日發布的官方聲明指出，鑑於近期有報道指黃仁勳成為「外國情報行動的目標」，董事會先前已成立全由獨立董事組成的特別調查委員會，並聘請獨立法律顧問協助調查。董事會重申，該委員會的調查將持續進行直到結案，黃仁勳本人也全力支持並承諾配合調查。

根據英偉達同步提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，董事會日前已成立全由獨立董事組成的「國家安全與出口管制委員會」，專責監督貿易合規與國家安全風險。此外，該委員會正聘請具備國安事務經驗的法律顧問，並由該顧問延攬國安領域專家提供諮詢。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

英偉達在宣布黃仁勳回任的同時，也宣告啟動招募新設立的「首席合規官」（Chief Compliance Officer）一職，未來將統籌全公司合規業務，並直接向董事會旗下的提名與公司治理委員會匯報。該公司也承諾，將持續配合正在進行的政府調查與詢問。

聲明也強調，董事會對於黃仁勳的坦誠態度及其領導英偉達的能力深表認可，在作出此項決定的過程中，董事會也徵詢美國政府高層的意見；根據這些意見，董事會確信黃仁勳的回任不會構成任何國家安全風險。