人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）於11月23日戲劇性宣布，黃仁勳即日起復任行政總裁。美國國會兩黨議員均批評此一決定。議員們又稱，國會必須通過法案，嚴格限制美國晶片出口至中國，並繼續要求英偉達就晶片出口風波給予合理解釋。



黃仁勳於11月12日因牽涉外國情報機構接觸疑雲及個人操守爭議辭任英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁，時隔11天後獲董事會閃電宣布復職。（Reuters）

即將於1月出任參議院銀行委員會主席的民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）稱，英偉達讓黃仁勳回歸的決定「魯莽」。她補充說，英偉達董事會仍須向國會說明，該公司有否遵守美國的出口管制規定。

華倫指出，黃仁勳的回歸，更凸顯了通過跨黨派出口管制法案的急切性，國會必須確保英偉達不會遊說阻撓這些法案，進而危及美國的國家安全。

2026年11月17日，美國民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）出席參議院軍事委員會的聽證會。（Reuters）

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）指出，英偉達讓黃仁勳回歸的決定顯示，通過法案以加強對美製晶片出口中國的限制，已變得至關重要。「民主黨將動用一切權力，調查特朗普政府、黃仁勳、其他英偉達高層，以及任何為了金錢利益而犧牲國家安全的人員，追究其不當行為。」

在此之前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在接受CNBC採訪時透露，他曾施壓英偉達董事會讓黃仁勳回歸，揚言若非他介入，董事會恐怕不會做出此決定。

共和黨多名國會議員也質疑英偉達的決定，眾議員貝肯（Don Bacon）認為，黃仁勳遭到中國間諜的滲透與利用，國會必須徹查，究竟是誰批准了將高階電腦晶片出售給中國。共和黨籍參議員康寧（John Cornyn）質疑董事會的說法：「沒有國家安全風險？這是根據什麼得出的結論？」