英偉達（Nvidia）董事會於美國時間11月23日正式宣布，讓早前因婚外情風波辭職的創辦人黃仁勳立即復職，重新執掌行政總裁及董事的職務。這意味着在危機期間臨危受命的財務總監克雷斯（Colette Kress），僅擔任了11天臨時行政總裁便告卸任，返回原本崗位。



美媒CNBC報道，黃仁勳辭職後，現年59歲的克雷斯在公司的動蕩期間接過火棒，期間她曾上調2028財年收入增長預期以安撫市場，並強調董事會不考慮讓黃仁勳回任。不幸的是，英偉達股價上周創下2008年金融危機以來最差單周表現；直至23日黃仁勳宣布回歸，股價隨即單日狂飆31%。

報道指，克雷斯在英偉達內部被視為少數敢挑戰黃仁勳的人。黃仁勳雖然曾私下貶低克雷斯「像一隻被車燈照到的鹿」，但她曾因OpenAI及Lambda等巨額融資計劃與黃仁勳發生過衝突，以制衡高風險投資；此外，她還曾與黃仁勳的女兒黃敏珊在機械人及AI數據中心的交易上起過爭執。

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO，公司股價隨即大跌。（Reuters）

隨着黃仁勳的強勢回歸，原本由克雷斯接管時面對的黃氏家族成員去留的難題已自動解除。外界目前關注她在黃仁勳回歸後未來在公司的處境，雖然黃仁勳在聲明中感謝了克雷斯過去11天的領導。