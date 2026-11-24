澳洲失業率升至五年來最高水平，加上通貨膨脹居高不下、央行持續升息，引發經濟衰退憂慮。美國聯邦準備理事會前經濟學家警告，若失業率持續快速攀升，澳洲未來半年至一年可能陷入衰退。



澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲10月失業率升至4.9%，創2021年以來新高，超出市場預期。當月就業人數減少約4萬3500人，失業人口增加1萬7800人，全國失業人數超過75萬。

前聯準會經濟學家薩姆（Claudia Sahm）指出，判斷經濟是否衰退，失業率上升的速度比單月失業率更重要。她警告，一旦失業情況持續惡化，可能形成惡性循環，導致更多人失業。

薩姆提出的「薩姆法則」（Sahm Rule）透過失業率變化判斷經濟衰退風險。根據澳洲央行研究，若最近三個月平均失業率，比過去12個月的最低水準高出0.75個百分點，就可能預示經濟衰退。

目前澳洲相關指標已升至0.6個百分點，接近警戒線。

2026年8月7日，澳洲悉尼，從下北岸克雷莫恩角遠眺悉尼中央商務區。（Getty）

獨立經濟學家埃斯萊克指出，若失業率延續過去半年的上升速度，澳洲最快可能在12月觸及這一門檻，並於明年1月公布就業數據時得到確認。不過，他強調，這只是潛在風險，並非正式預測。

澳洲央行今年已五次升息，以遏制通脹。央行總裁布洛克本月較早時承認，經濟未來幾個月可能明顯放緩，即使國內生產毛額未顯示技術性衰退，民眾也可能因購買力下降而感受到經濟衰退的衝擊。

不過，澳洲央行目前仍未預測經濟將陷入衰退。經濟學家擔憂，若央行過度收緊貨幣政策，可能導致原本可以避免的經濟下滑。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

