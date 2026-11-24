黃仁勳23日重返英偉達（NVIDIA，又稱輝達）執行長職位，員工夾道歡迎。他除了承諾這一次會成為更好的執行長，還開玩笑表示第一天上班，必須去資訊部領電腦。值得注意的是，復職首日的黃仁勳並未穿上招牌皮衣，而是改穿一件深藍色外套亮相。



黃仁勳向員工表示需重新向IT部門申請電腦：

黃仁勳日前爆出與疑似中國特工婚外情等疑雲辭職，時隔11天後，於23日重新出任英偉達執行長。《商業內幕》（Business Insider）等媒體報導，黃仁勳復職首日回到位於美國加州聖塔克拉拉的英偉達總部上班，英偉達總部大樓多個樓層的欄杆旁擠滿員工，眾人爭相目睹黃仁勳回歸。當黃仁勳走進大廳時，員工紛紛鼓掌歡呼，有人高喊他的名字，並大喊「歡迎回來」、「開工吧！」

黃仁勳返回英偉達，受到員工熱烈歡迎，樓梯上站滿了人。（X@aburducky）

一名女員工因他的回歸機動落淚，忍不住上前擁抱黃仁勳：

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黃仁勳一改過去身穿招牌黑色皮衣的形象，換上一件深藍色外套。他環顧聚集在現場迎接他的員工，數度將手放在胸前。黃仁勳也表示，這是他第一天上班，為自己造成的不便向員工致歉。他同時向員工表示「謝謝大家給我第二次機會，這一次，我會成為更好的執行長」。

黃仁勳還開玩笑說，由於自己現在已經沒有電腦，必須去資訊部門領一台新電腦。

黃仁勳感謝各界力挺 最感謝家人支持

黃仁勳先前被爆料多起婚外情，其中包括疑似和中國情報機構有關的前MegaSpeed高層黃樂，這也讓外界質疑英偉達晶片在美國出口管制下仍流入中國，黃仁勳隨後宣布辭職。儘管爭議不斷，包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在內的多名重量級人物，仍曾公開呼籲讓黃仁勳復職。

特朗普、馬斯克在內的多名重量級人物，仍曾公開呼籲讓黃仁勳復職。（Reuters）

黃仁勳在英偉達23日發布的新聞稿中表示，很榮幸能夠重返英偉達，在一場新工業革命揭開序幕之際，領導全球最具影響力的科技公司之一。

我將以最謙卑的態度和重新堅定的承諾，承擔這份責任。 黃仁勳

黃仁勳也向公司及各界表達謝意，其中最感謝的則是自己的家人，並表示已經迫不及待想回到工作崗位。

黃仁勳回歸激勵美股 英偉達股價狂飆近30%

黃仁勳重返執行長職位的消息也立即反映在股市上。標普500指數在黃仁勳回歸後大漲4.7%，英偉達股價23日更飆漲近30%，收在165.05美元，差一點就創下2000年網路泡沫高峰時期以來最大單日漲幅。英偉達股價上週才重挫近23%，如今迎來強勁反彈。

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