日本JR東日本交通IC卡「Suica」（俗稱西瓜卡）11月18日公布新一代吉祥物形象，接替經典的「Suica企鵝」。這隻紫色長耳新角色甫亮相，便被網民發現與日本幼教品牌倍樂生（Benesse）旗下的書包妖精「Korasho」極為神似，連倍樂生官方亦忍不住在社交平台發文隔空「認親」，引發熱議。



日媒報道，JR東日本當日公開票選結果，紫身白臉、擁有一對兔子般長耳朵的「B方案」在逾166萬張選票中脫穎而出，以逾86萬票當選新吉祥物。目前，官方公開徵集角色名字至12月15日，預計於明年3月31日正式進行新舊交接。

新角色登場立即在社交平台掀起討論熱潮，倍樂生旗下「進研Zemi小學講座」官方帳號19日轉發JR東日本帖文，附上Korasho的燦笑插圖，幽默發文：「我也能和紫色的孩子成為好朋友嗎……？」

這次跨界「認親」逗樂一衆網民，紛紛笑言「根本是失散多年的雙胞胎」、「連剪影都一模一樣」，甚至有人戲稱紫色新角色是「Korasho中毒後的變種」，為西瓜卡世代交替增添不少話題。