Suica西瓜卡企鵝仔畢業網民不捨｜各位喜歡到日本旅行的讀者，應該對Suica「西瓜卡」這款電子支付卡絕不陌生，然而自從兩年前因生產實體IC卡的零件不足，這款卡曾一度停售。正式作有限度復產後，JR東日本於2025年11月11日宣布，服務大眾25年的Suica卡企鵝吉祥物將於2026年度末正式退役 ！消息一出隨即在社交媒體引發熱烈討論，現在就為大家送上10件與Suica卡及共企鵝吉祥物的「不為人知小秘密」。



Suica 2026年起服務升級｜企鵝退役引發網民不捨

JR東日本社長喜勢陽一在記者會上表示：「企鵝為Suica的成長作出巨大貢獻，讓服務深受大眾喜愛。」而企鵝仔的作者坂崎千春亦發表感言：「25年來能以『Suica的企鵝』身份走過來,我感到十分幸福。」 除了吉祥物更替外，喜勢陽一表示，Suica的支付額度將大幅提升至30萬日圓，並計劃支援JR東日本集團信用卡及銀行賬戶充值，更增QR碼支付功能，預計將為用戶帶來更便利的消費體驗。

不過網民並不賣帳，網上更充斥著「太震驚了」、「企鵝消失了好寂寞」、「心裡像破了個洞」等不捨留言。畢竟很多人由小至大都看著這款企鵝長大。有IT記者指出，不少網民將此事與Donki曾想安排其企鵝吉祥物「驢企鵝」退役的事件相提並論。當年驢企鵝面臨退役時，因反對聲浪過大而最終獲得保留，民眾期待Suica企鵝也能迎來轉機，更有同好發起網上簽名希望JR收回成命。

出發日本前以優惠價購買各種JR車票

Suica企鵝十大不為人知秘密

1. 並非為Suica而生的吉祥物



Suica企鵝並非專為交通卡設計，而是源自繪本作家坂崎千春1998年出版的繪本《企鵝心情》。廣告公司人員看到這本繪本後,向坂崎提出合作邀請 。這隻企鵝原本只是繪本中的角色，卻意外成為日本最知名的交通卡吉祥物。

1. 並非為Suica而生的吉祥物

2. 企鵝刻意不設名字



從「每個人持有的IC卡都是其分身」的概念出發，創作團隊刻意不為企鵝設定固有名稱。設計師認為，如果取了「某某太郎」這樣的名字，企鵝就會被定性為男性角色，這種「無名性」反而讓每個使用者都能將企鵝視為自己的夥伴。

2. 企鵝刻意不設名字

3. 版權屬於創作者而非JR



這個吉祥物的版權屬於坂崎千春，而非JR東日本。因此在版權標示上，坂崎的名字會排在JR東日本之前。JR需要與創作者簽訂授權合約才能使用這個角色，這也是企鵝退役背後可能涉及版權費用考量的原因之一。

這個吉祥物的版權屬於坂崎千春，而非JR東日本。

出發日本前以優惠價購買各種JR車票

4. 企鵝的品種有根據



Suica企鵝的原型是阿德利企鵝，設定上來自南極，最愛吃魚肉香腸。阿德利企鵝眼睛周圍的白色輪廓是其特徵，這個細節也完整呈現在Suica企鵝的設計中，營造出溫和親切的形象。

Suica企鵝的原型是阿德利企鵝，設定上來自南極

5. 企鵝曾有「弟弟」陪伴



有眼利的乘客發現，企鵝身邊偶爾會出現一隻灰色的小企鵝。這隻小傢伙並非子女，而是企鵝的弟弟，暱稱「小不點」。牠的出現為原本「獨自從南極來到東京」的企鵝增添了家庭溫暖。不過弟弟近年已很少出現。

5. 企鵝曾有「弟弟」陪伴

6. 從側面變正面的設計轉變



最初的企鵝設計是側面朝向，但在2003年推出View Suica信用卡時，設計團隊創作了正面朝向的企鵝造型。有人發現正面企鵝經過裁切後可以當作標誌使用，因此統一改用正面設計。這個改變讓企鵝形象更具辨識度，也更適合應用在各種商品，亦方便立體化。

6. 從側面變正面的設計轉變

出發日本前以優惠價購買各種JR車票

7. 黑貓運輸竟是企鵝仔「遠戚」



坂崎千春的代表作品眾多，包括千葉縣的吉祥物「千葉君」、大和運輸的黑貓白貓，以及大發汽車的「方方鹿鹿」等。她擅長創作動物角色，作品風格溫暖簡約，深受各年齡層喜愛。

7. 黑貓運輸竟是企鵝仔「遠戚」

8. Suica這個名字藏有多重意義



其實 Suica 這名字有其背後意義，是「Super Urban Intelligent CArd」(超級都市智能卡)的縮寫。此外，日語中「sui sui」意指流暢迅速，呼應使用卡片時快速通關的便利性。由於企鵝能在水中靈活游動，因此被選為吉祥物。

其實 Suica 這名字有其背後意義，是「Super Urban Intelligent CArd」(超級都市智能卡)的縮寫。

9. Suica推出19天即突破百萬張



Suica於2001年11月18日正式推出，僅19天後發行量就突破100萬張，兩個月後達到200萬張。這個驚人的成長速度證明了非接觸式IC卡技術深受市民歡迎，徹底改變了日本人的通勤付款習慣。

Suica於2001年11月18日正式推出，僅19天後發行量就突破100萬張

10. 企鵝曾遠赴大阪「探望老友」



早期，由JR東日本發行的Suica卡只能在關東區使用，後來又相繼推出JR西日本ICOCA電子貨幣、JR東海的TOICA卡，直至2005年開始才能互通使用。而2015年，為慶祝與ICOCA互通10週年，Suica企鵝特地前往大阪車站向鴨嘴獸吉祥物「Ico仔」道賀，實現互通使用而被視為「老友」。

早期，由JR東日本發行的Suica卡只能在關東區使用，後來又相繼推出JR西日本ICOCA電子貨幣、JR東海的TOICA卡。

Suica企鵝曾特地前往大阪車站向鴨嘴獸吉祥物「Ico仔」道賀

企鵝仔預定2027年3月正式退役

JR東日本表示將與用戶一起參與新吉祥物的設計創作。無論新角色如何，Suica企鵝陪伴日本民眾走過的25年時光，已經深深烙印在無數人的生活記憶中。在2027年3月正式告別之前，不妨好好珍惜與這隻可愛企鵝相處的最後時光。