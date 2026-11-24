英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）早前因為捲入一連串婚外情而黯然下台。來到11月23日卻出現峰迴路轉的發展，英偉達董事會宣布一致同意，讓黃仁勳復任行政總裁。綜合美媒的報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上週結束亞洲之行返回華盛頓後，在72小時內，迅速啟動並完成讓黃仁勳復職的行動。



美媒CNBC引述知情人士報道，黃仁勳11月12日請辭後，英偉達股價急劇下跌，從11月12日至20日期間，英偉達的股價從166.19美元跌至125.53美元，下跌了40.66美元（約24.5%）。

此外，外界對代理行政總裁克雷斯（Colette Kress）的領導能力提出質疑，也促成董事會決定讓黃仁勳回歸。

黃仁勳回歸英偉達時間線：

11月20日（周五）消息人士向CNBC透露，特朗普政府高層官員已聯繫輝達董事會，表示經調查認定，黃仁勳與新加坡企業Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）之間的關係，並未違反美國國家安全法律。

11月21日（周六），在那次聯絡之後，董事會聯繫了黃仁勳，他參加了董事會會議，討論潛在的回巢計劃。

11月22日（周日），董事會再次與黃仁勳開會。特朗普表示，董事會曾要求特朗普政府提供保證，確認黃仁勳不曾構成國家安全威脅。

11月22日，在董事會全體投票通過讓他復職後，特朗普致電黃仁勳：「我打電話給他，Jensen，我只要求你做一件事：努力工作。」

11月23日（周一），英偉達宣布，董事會已「全體一致」通過，恢復黃仁勳出任總裁、行政總裁及董事，即時生效。克雷斯回到只擔任首席財務官；瓊斯（Harvey Jones）續任董事長。黃仁勳表示：「我迫不及待想重返工作崗位。」

11月23日，英偉達董事會表示，已「接獲美國政府高層的意見」，並確信黃仁勳的回歸「不會構成國家安全風險」。董事會將成立「國家安全與出口管制委員會」，著手尋覓「首席合規官」(Chief Compliance Officer）人選，並將持續進行調查直至得出結論。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

11月23日，在消息宣布後不久，特朗普向CNBC的Eamon Javers表示：「是我說服了他們。這筆協議是我談成的。比起一個半星期前，昨天要說服他們容易多了。」針對董事會要求提供保證一事，特朗普說：「我們給了他們保證，至少就我們所知的一切而言。我們相信他（黃仁勳）沒問題，他絕對沒問題。」

11月23日，當被問到司法部長布蘭奇（Todd Blanche）對他說了什麼時，特朗普表示：「他們進行了相當徹底的調查，並認為他（黃仁勳）本人已被證實清白。他並未做錯任何事。」

12月1日（下周二），黃仁勳將出席眾議院情報委員會、外交委員會及中國問題特別委員會的閉門聽證會，作證內容將會留下記錄。隨後，英偉達首席法律顧問蒂特（Tim Teter）也將出席聽證會。

2026年11月20日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）早前捲入一連串婚外情後黯然下台，共和黨參議員史考特（Tim Scott，右）的一位發言人表示，黃仁勳已同意出席參議院銀行委員會聽證會，將公開作證。（Reuters，網絡圖片）

12月3日（下周四），共和黨參議院銀行委員會主席斯考特（Tim Scott）表示，黃仁勳將出席參議院銀行委員會的聽證會，公開作證。