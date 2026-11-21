美國國防部報告明確指出，空警3000的雷達是世界上第一種「數字雷達」，但沒有進一步說明。



雷達採用數字技術有好幾十年了，但「數字雷達」（digital radar）並無精確定義。在理論上，從天線到收發裝置到信號處理，哪一步採用數字技術，都可以說成是「數字雷達」。現代雷達普遍採用軟件定義技術，保留了標準的射頻前端、天線、模數轉換等硬件鏈路，但這些硬件趨向於通用化、模塊化和數字化。另一方面，傳統的雷達波形生成、調製解調、目標檢測、信號處理及MIMO（多輸入多輸出）控制等功能不再由硬件電路以固化的方式實現，而是交由可重構的軟件算法來定義和驅動。在「軟件決定性能」下，雷達的探測模式、抗干擾策略、分辨率及多任務適應能力，主要取決於軟件算法，而不是物理硬件在設計時的取捨。

中國空軍預警機空警-2000試飛畫面。（CCTV中央電視台）

軟件定義雷達技術便於功能動態升級。面對新出現的威脅、任務或環境變化（如反無人機、複雜電磁干擾），無需更換硬件，只需「刷入」或更新軟件算法即可快速演進。這還適合統一基本平台的多場合使用，通過更換軟件，就可以在不同場合甚至同一物理平台上不同時間內充當搜索雷達、跟蹤雷達、氣象雷達或通信對抗設備。硬件標準化、模塊化有利於採用開放式架構，使得研發周期與成本降低，支持模塊化迭代，大幅縮短新功能的開發周期。

軟件定義雷達不僅在軍事上普遍應用，汽車雷達等民用技術也廣泛採用。

軟件定義雷達當然是「數字雷達」，但空警3000上肯定不是「世界上第一種」。那空警3000上的是什麼呢？很可能是指「數字陣列雷達」（Digital Array Radar，DAR）。

被動相控陣雷達具有硬件移相、延時和功率合成網絡，但共享單一發射機和接收機。硬件網絡可以形成多波束，但波束的形狀、方向、數量由硬件固定，接收機在不同方向的波束之間來回「看」，並不是真正意義上的「同時、多方向」。另一個辦法還是用硬件移相，但以時分方式，極其快速地在不同方向上「這裏看一眼、那裏看一眼」。由於切換時間非常短（電子掃描的波束偏轉速度在微秒級），從實用意義上，與「同時、多方向」無異。

主動相控陣當然在硬件層面上就是所有單元都帶有自己的發射、接收裝置。這是真正的「同時、多方向」。在軟件控制下，波束的形狀、方向、數量都靈活可控。這比被動相控陣是大躍進。

主動相控陣在硬件層面上就是所有單元都帶有自己的發射、接收裝置。（Unsplash@Arnaud Girault）

在原則上，軟件定義雷達和主動相控陣雷達並不等同，也不包含。軟件定義雷達可以是主動相控陣雷達，也可以不是；主動相控陣雷達可以是軟件定義雷達，也可以不是。不過在現實中，主流主動相控陣雷達基本上都是軟件定義雷達。

但數字陣列雷達是另一個層次了。這是在發射-接收裝置後就直接連上數模-模數轉換，實現全鏈數字化。很多「傳統」主動相控陣雷達都能在子陣列層面上實行數字化，然後用移相等硬件網絡實現子陣列內的相控陣功能。但數字陣列雷達在所有發射-接收單元上實現數字化，不再有硬件移相網絡，所有單元獨立控制波束的形狀、方向等參數。要比照的話，這好比被動相控陣雷達與主動相控陣雷達的差距。

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除了更加徹底、乾淨的信號架構，全數字化後還便於使用空間-時間自適應濾波（Spatial Temporal Adaptive Processing，STAP）。

機載雷達在對地觀察時，飛機是在運動中，而地面目標是固定的。多普勒效應使得回波產生相移，形成測距誤差；但飛機本身的運動改變感受到的回波角度，形成測角誤差。這是「以動觀靜」的本質問題。低速目標（汽車、行人）與固定目標更難區分。

僅用空間濾波（波束形成）的話，只能分辨不同方向的信號，如果干擾和目標在同一個方向，就無法分辨，如干擾源和回波在同一方向。僅用時間濾波（如動目標顯示 MTI）： 只能按多普勒頻率（速度）來區分目標，固定目標和低速目標就無法區分。對於機載雷達，由於載機平台本身在高速運動，地面的雜波會發生多普勒頻移，在「角度-多普勒」二維平面上形成一條複雜的雜波脊（Clutter Ridge）。

但把時間和空間結合起來的二維濾波就能區分了，這就是STAP。STAP的理論在70年代就提出了，不是秘密。在數學上，這可以用採樣矩陣求逆來實現，計算出最優加權向量，在雜波和干擾的方向/多普勒位置形成極深的「零陷（Null）」，同時在目標位置形成增益，從而實現信擾噪比（SINR）的最大化。但直接法的計算量巨大，而且要實時求解，半小時後才能解算出來的話，黃花菜都涼了。用降階方法可以降低計算量，代價是精度降低，而且要說數學裏有黑白兩道的話，各路降階方法可算黑道，各種暗技巧名堂多得很，管用不管用都是大量經驗堆出來的。現在還有用AI方法的。但這些方法都需要數字陣列雷達技術的加持。

STAP不一定需要數字陣列雷達，但數字陣列雷達把每一個單元都數字化了，而不是只能依據子陣列實行分區數字化，極大提高STAP所需要的數據分辨率。要數睫毛的話，肯定是億像素的畫質比百萬像素更加給力，萬像素就只能看個人形了，這裏的道理是一樣的。

空警3000就是世界上首次實現數字陣列雷達的，還結合了STAP，使得抗干擾、反隱身、抗地面雜波能力達到空前高度。對了，數字陣列雷達也很「吃」功率。每個單元要多幹活，就得多給糧，這不奇怪。STAP需要巨大的計算能力，同樣需要電力支持。這些要求使得空警3000沒有增加推力的渦扇20還有點「拖不動」。

空警3000在世界上首次實現數字陣列雷達，還結合了STAP，使得抗干擾、反隱身、抗地面雜波能力達到空前高度。（YouTube@laofangDDD）

艦載的空警600也用上數字陣列和STAP嗎？最新的空警700（差不多可以看成空警500改用雙波段雷達）呢？都有可能。但身板小，動力不足，可能功能相比於空警3000還是要縮水的。這也好理解。

另一方面，055用上數字陣列和STAP了嗎？054B呢？在海上問題可能反過來，STAP對反制EA-18G或者蜂群導彈/無人機裏的伴隨干擾機這樣的空中移動干擾源有奇效？

這些「奇技淫巧」曾經是美國人的「專利」，蘇聯人搞得動硬件化的「奇技淫巧」，數學也整得明白，但數字化方面很不給力。現在輪到中國人這樣軟硬通吃了，而美國只能在國防部報告裏語焉不詳地提上一句「世界第一的數字雷達」。

F-35 Block IV的APG85、E-2D的APY-9和E-7的MESA都是軟件定義的主動相控陣雷達，但也都不是數字陣列雷達，數字化程度只達到子陣列，子陣列內部還是模擬器件和硬件網絡。

回想起來，空警2000是中國第一次研製成功主動相控陣雷達。那時是否得到過以色列的協助，現在已經說不清楚了。但這一次，明明白白是中國自己研製的，妥妥的遙遙領先。空警2000之後，主動相控陣雷達在中國白菜化了。空警3000之後，數字陣列雷達和STAP會在中國白菜化嗎？你說呢？

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