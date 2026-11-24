美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月23日接受採訪時大爆黃仁勳的「家務事」，稱黃仁勳與結婚逾40年的妻子洛麗（Lori Mills）已經修好並「解決了問題」，讚揚洛麗是一位「了不起的女人」。



美國YahooFinance報道，黃仁勳在本月初先後被揭發與涉間諜疑雲的女子黃樂（Alice Huang）及兩名英偉達女員工有染之際，曾於11月8日向全體員工發信承認對妻子「不忠」，坦言傷害了家人深感抱歉，望隨時間推移能夠重新贏得家人信任。

1984年，20歲的黃仁勳在俄勒岡州立大學獲得電氣工程學士學位，比別人提前2年畢業。圖為黃仁勳和後來成為他妻子的洛麗（Lori Mills）在大學畢業典禮上。（Nvidia官網）

特朗普在採訪中直言，若當日是自己，絕不會像黃仁勳一樣選擇辭職，語出驚人地指出這宗桃色風波之所以滿城風雨，全因「性醜聞比股票更有賣點」。

自1985年與黃仁勳結婚的洛麗至今未有公開回應該事件，但黃仁勳在23日的復職聲明中特別「感謝家人的愛與支持」。

自稱在黃仁勳復職一事上功不可沒的特朗普介入斡旋，刺激了市場信心，黃仁勳重掌英偉達後，股價迅速飆升33%。

事實上，現年63歲的黃仁勳與妻子米爾斯（Lori Mills）的婚姻關係牽動的絕非僅是家庭八卦，更是高達數千億美元晶片帝國的治理基石。

《紐約時報》披露，米爾斯本身具備電機工程專業背景，早年亦曾任職矽谷知名科技企業，夫妻二人自1985年結婚至今長達41年，並共同創立資產規模逼近120億美元的慈善基金會。由於英偉達總部位於實行「夫妻共同財產制」的加州，若婚姻破裂走向離婚訴訟，龐大的股權分割將直接引發公司控制權地震。

儘管特朗普出面替黃仁勳打圓場稱問題已化解，但法律界與華爾街分析師普遍注意到，米爾斯本人至今未曾發表隻字片語，這場科技巨頭的家庭風暴是否真正畫下句號，市場仍在屏息以待。