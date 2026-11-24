英偉達（Nvidia）董事會於11月23日美股開盤前宣布，一致投票通過恢復黃仁勳總裁、行政總裁兼董事職務，即時生效；這距離他本月12日辭職僅有11天。這一消息不但震撼國際社會，亦讓他躋身少數能夠重返崗位的「復職回朝」的行政總裁之列。



外媒報道，從蘋果（Apple）聯合創辦人喬布斯（Steve Jobs）到迪士尼（Disney）行政總裁艾格（Bob Iger），美國企業在危機時刻召回創辦人與前任老闆的例子並不新鮮，但因個人不當行為引發全面監管審查後再次回歸的情況，卻是相當罕見。

最著名的例子要數喬布斯。1985年，他與時任行政總裁史卡利（John Sculley）意見不合而離開公司。1997年，他回歸出任行政總裁，並在2011年過世前不久辭職。在他回歸的領導下，蘋果公司蓬勃發展，不僅提出以電腦作為「數碼中樞」的概念，還推出iPod與iPhone。

2008 MacBook Air 確立 Ultraportable 輕薄筆電外型標準。

較近期一次，則是2023年11月OpenAI董事會以不夠坦誠以及必須捍衛OpenAI開發造福人類的AI這項使命為由解僱聯合創辦人奧特曼（Sam Altman）；短短4天後，奧特曼回歸復任行政總裁。這場逆轉之所以發生，是因為微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，奧特曼可以帶領其他一同離開OpenAI的同事成立新的研究團隊，隨後OpenAI幾乎全體職員揚言辭職。

2026年9月29日，美國加州，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）在三藩市舉行的OpenAI年度開發者日活動上發表講話。（Reuters）

據路透社報道，回望美企「回歸CEO」傳統，黃仁勳此次回歸速度屬於罕見。與奧特曼2023年遭解僱後僅4天復職形成對照。此外，迪士尼的艾格（Bob Iger）、星巴克的舒爾茨（Howard Schultz）等前任舵手亦多在相隔數年後，均在公司陷入危機時才獲邀回歸，與黃仁勳這次閃電復職的路徑截然不同。

不過，黃仁勳復職並非無條件。董事會已新設國家安全與出口管制委員會，並就他遭外國情報機構鎖定的相關報道展開獨立調查，他須在更嚴格的合規框架下重新執掌公司。