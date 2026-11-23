荷蘭海牙地方法院裁定，中國電動車巨頭比亞迪（BYD）旗下的七座插電式混合動力SUV「Ti7」侵犯英國車企大廠捷豹路虎（Jaguar Land Rover）的歐盟外觀設計專利。法院頒佈禁令，禁止比亞迪在歐盟境内銷售該車型，並禁止其於年底投產的匈牙利新工廠生產此車，直至知識產權訴訟解決，禁令將於裁決一週後生效。



英國《衛報》報道，比亞迪今年初宣布在英國開放預訂Ti7。該車型去年9月在內地上市時，因方正硬朗的外形被形容為「中國版衛士」。其英國售價為47,995英鎊（折合約49.3萬港元），較正版路虎衛士（Defender）便宜逾2萬英鎊（折合約20.5萬港元），原定2027年1月交付。由於英國已脫歐，荷蘭法院坦言對比亞迪在英國的業務並無管轄權。

2019年9月13日，一輛路虎「衛士110」在德國法蘭克福車展（IAA）上展出。（Reuters）

比亞迪發聲明表示「強烈反對」並將提出上訴，強調Ti7為自主研發設計成果，絕無侵權。捷豹路虎稱會堅決採取法律行動保護知識產權。

傳統車企雖常抱怨中國對手抄襲，但實際鬧上歐洲法庭的案例極為罕見，但捷豹路虎曾歷時三年，於2019年成功起訴中國江鈴汽車仿冒。