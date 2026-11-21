比利時布魯塞爾近日舉行的一場癌症峰會上，兩名示威者向歐盟衛生專員瓦爾赫利（Olivér Várhelyi）潑灑疑似骨灰的粉末。據歐洲媒體報道，瓦爾赫利在癌症峰會上遭到示威者針對，他們藉此表達對歐盟計劃談論修訂農藥法規的不滿。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已對事件表示強烈譴責。



歐盟衛生專員疑遭示威者潑灑骨灰：

據《歐洲新聞台》報道，瓦爾赫利當時正準備在「歐洲癌症峰會」（European Cancer Summit）上發表演說，談論歐盟對抗癌症的相關作為，此時兩名示威者突然衝上舞台，朝他撒了一把灰濛濛的粉末狀物質。

片中可聽見其中一名示威者說道：「這些就是那些將因你們的農藥而喪命的人的骨灰。」

馮德萊恩在一份聲明中表示：「在自由民主的社會中，這種行為是無法接受的。每個人都有表達意見的自由，包括針對歐盟政策的看法；但絕不容許肢體攻擊與暴力行為。」

法國社運團體「地球起義」（Les Soulèvements de la Terre）在一份新聞稿中表示，這場抗議活動由四個組織共同發起，現場共有四人被捕。

該團體並表示，在峰會會場外有另一場示威活動；當時有農民與癌症患者試圖加入抗議隊伍，但遭比利時警方阻擋並擋回。

這次抗議的背景，是針對歐盟執委會（European Commission）計劃討論修訂歐盟農藥法規所引發的反對聲浪。這項修訂屬於所謂「綜合包裹法案 X」（omnibus X package）的一部份。

該法案旨在簡化現行規範並減輕行政負擔，但環保人士警告，這項提議可能會削弱對公眾健康及環境的保護。