日本長野縣輕井澤再有居民目擊有熊出沒，當地警方及其他部門正呼籲民眾提高警覺，此次為繼今年6月輕井澤星野及千瀧別墅區通報熊蹤後，輕井澤地區再次出現野熊出沒報告。



日本朝日電視台報道，當地時間周一（23日）下午6時半過後，有居民向警方報案，在距離輕井澤站數百米的一處路口附近，發現一隻體型如「大型犬」般的熊，正在往車站西北方向移動。目擊者稱，該熊身長約1米。

警方趕到現場後，熊已經不見蹤跡，由於附近有學校、住宅和商鋪，警方表示會加強巡邏，並提醒當地居民注意安全。

有當地居民向媒體指，對於再次有熊在輕井澤出沒「感到可怕，且讓人感到不安」。

有居民表示，輕井澤附近有許多民居，會比較擔心人身安全。（ANN新聞截圖）

目前輕井澤附近尚未收到有關民眾受傷或財物受損的報告，警方等部門表示已經加強巡邏，並提醒當地居民注意安全。

輕井澤町政府提醒居民，在早晚外出散步及前往山區時，務必隨身攜帶鈴鐺及其他能發出聲音的物品，並在經過視線受阻的草叢附近時格外小心。同時呼籲將垃圾等物品丟棄或存放至室內，避免在夜間隨意放置在露天處。

另外在今年6月，輕井澤星野地區同樣發生熊出沒事件，當地政府表示從星野至千瀧別墅區一帶，均有幼熊出沒的報告。當地環境課與野生動物管理單位已加強巡邏，並將熊引導回北部山區。