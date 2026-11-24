英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）早前因與被指為中國間諜的Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）捲入婚外情而黯然下台，英偉達董事會23日卻宣布同意讓黃仁勳復任行政總裁。中國外交部發言人郭嘉昆11月24日就此事回應稱，中方對此不作評論。



彭博社記者周一在外交部例行記者會提問：黃仁勳早前因個人私生活原因辭任英偉達行政總裁，其後在美國政府介入下獲董事會重新任命，中方有何評論。郭嘉昆稱：「我們對此不作評論」。

黃仁勳的出軌對象黃樂被指是中國間諜，中國外交部發言人郭嘉昆抨擊美方所謂「中國女間諜」指控是「純屬捕風捉影、污衊抹黑」。（網上圖片）

黃樂早前被外媒指為中國國家安全部間諜，事件引發美方國安疑慮，連日成為美國政壇及科技界焦點。總統特朗普（Donald Trump）表示，自己有「直接與間接跟英偉達董事會溝通，說服董事會讓黃仁勳復職。

黃仁勳本月8日承認與中國籍女子黃樂有婚外情。中國外交部回應稱「所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，污衊抹黑」。發言人毛寧本月12日亦曾就美方或進一步限制對中國技術出口表示，美方應停止編造所謂間諜敘事，勿以此為實施科技封鎖尋找藉口，並稱中方科技進步靠自主創新及開放合作。