針對英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳涉及美國國家安全疑慮一事，黃循財總理指出，新加坡未參與相關調查，此事應由美國當局自行調查和判斷，英偉達董事會也已就黃仁勳的去留作出決定。



不過，談到如何確保人工智能（AI）得到安全和負責任的應用，黃循財說，這是各國須共同面對的課題。全球AI治理不能由美國、中國或任何單一國家說了算，新加坡將繼續盡一分力，推動各國展開對話。

新加坡總理黃循財在訪問澳洲期間，與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）握手。（Reuters）

正在澳洲進行訪問的黃循財，星期二（11月24日）在坎培拉與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）召開聯合記者會時，回應澳洲媒體有關黃仁勳，以及在新加坡註冊的雲計算公司超速國際（Megaspeed）的提問。

黃仁勳11月初傳出與超速前高管黃樂有婚外情，引發美國國家安全疑慮，並於11月12日辭職。結果短短11天，英偉達董事會星期一（23日）宣佈，恢復黃仁勳的總裁、行政總裁和董事職務。

黃仁勳11月初傳出與超速前高管黃樂有婚外情，引發美國國家安全疑慮。（Reuters）

董事會說，在聽取美國政府高層意見後，相信黃仁勳復職不會構成國安風險。不過，董事會仍將繼續針對有關黃仁勳可能成為外國情報活動目標的報道展開獨立調查。

黃循財說，新加坡沒有參與針對黃仁勳的調查，這應由美國政府自行調查和判斷，英偉達董事會也已作出決定。

黃循財：不容企業利用新加坡規避美國晶片出口管制

針對超速所涉晶片轉運調查，黃循財重申，新加坡不會代美國執行晶片出口管制，但也不希望企業利用新加坡規避美國的管制措施。新加坡會協助美國進行核查，讓美方能夠執行自身法律。

我們的立場也非常明確，就是不希望企業違反新加坡法律。如果發現企業違法，我們一定會採取非常嚴厲的執法行動。

新加坡內政部此前表明，警方和海關自2025年2月起，獨立調查包括超速在內的數家公司及相關人員，重點是他們是否在購買伺服器時作出虛假申報，或有其他涉嫌違反新加坡法律的行為。

黃循財指出，超速向英偉達購買的晶片並未進入新加坡，而是經由新加坡轉運至其他國家。由於新加坡無法調查第三國境內情況，因此須向美方索取更多資料。目前，雙方仍就確認晶片最終用戶及核實相關文件等溝通。

黃循財指出，超速向英偉達購買的晶片並未進入新加坡，而是經由新加坡轉運至其他國家。（Reuters）

他說：「針對超速國際的調查仍在進行。新加坡方面的重點是這家公司是否違反新加坡法律。」

美國星期一已將總部設在新加坡的超速國際列入貿易黑名單。

至於針對黃樂的調查，新加坡警方較早前指出，沒有足夠證據證明她涉及超速可能作出的不實申報。不過，她在調查過程中明知所提供的資料不準確，因此新加坡警方對她發出嚴厲警告，並禁止她再次入境。

新加坡警方指出，沒有足夠證據證明她涉及超速可能作出的不實申報。（X@_FORAB）

黃循財說，新加坡對黃樂展開了徹底調查，最終因沒有進一步提控的依據而將她釋放，美方也理解新加坡的做法。「我們確實（曾向美國）索取一些資料，但並未全部獲得。至於黃樂，我們已採取了相應行動。」

各國須攜手治理AI 確保人類不失去控制權

至於在中美科技競爭的背景下，如何推動全球AI治理，黃循財強調，各國都有必要坐下來共同商討。

全球AI治理不能由任何一個國家說了算，無論是美國、中國，還是其他任何國家。我們都必須攜手合作，新加坡也將繼續盡一己之力，推動各國展開對話。

黃循財說，國際社會須建立更健全的全球治理框架，確保AI得到安全和負責任的應用，也確保人類始終掌握對這些功能強大、能夠自主運行的AI系統的控制權。

阿爾巴尼斯則說，澳洲和新加坡在AI治理方面理念相近。澳洲將制定自身的國家標準，但各國也須跨境合作，共享訊息和經驗，在區域乃至全球層面共同探索行之有效的做法。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】