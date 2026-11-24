泰國芭堤雅警方11月23日晚從一名中國籍綁匪手中救出兩名被持刀挾持的中國女子，綁匪曾索要贖金，並在警方行動時持刀抵住自己頸部，最終被制服。



泰國《曼谷郵報》報道，移民局長諾帕辛（Noppasin Poonsawat）中將11月24日表示，行動源於中國籍男子豪森（音譯：Haosen）21日在曼谷巴吞旺區（Pathumwan）報案。報案人的朋友Yu及Jiawen前往芭堤雅，原定18日返回曼谷、19日飛返中國。

2026年11月23日晚，泰國芭堤雅警方從一名中國籍綁匪手中救出兩名被持刀挾持的中國女子，綁匪曾索要贖金，並在警方行動時持刀抵住自己頸部，最終被制服。（電視截圖）

報道指，兩名女子21日透過微信視像通話向豪森借款50萬泰銖；22日再進行視像通話時，兩人被蒙眼及戴上手銬，坐在汽車後座，身旁一名中國男子要求150萬泰銖贖金，並威脅若不付款將傷害兩人。

警方展開追查，在芭堤雅鎖定綁匪及兩名受害人所乘汽車。警員到場時，綁匪持大刀威脅兩名女子。

警方在談判期間把握時機衝上汽車救出兩人，綁匪隨即將刀指向自己頸部，最終被受訓警員制服。

報道指，案件仍在調查中。