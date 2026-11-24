2中國女遊泰遭同胞持刀綁架 累計索200萬泰銖 警攻堅制服｜有片
撰文：洪怡霖
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泰國芭堤雅警方11月23日晚從一名中國籍綁匪手中救出兩名被持刀挾持的中國女子，綁匪曾索要贖金，並在警方行動時持刀抵住自己頸部，最終被制服。
泰國《曼谷郵報》報道，移民局長諾帕辛（Noppasin Poonsawat）中將11月24日表示，行動源於中國籍男子豪森（音譯：Haosen）21日在曼谷巴吞旺區（Pathumwan）報案。報案人的朋友Yu及Jiawen前往芭堤雅，原定18日返回曼谷、19日飛返中國。
報道指，兩名女子21日透過微信視像通話向豪森借款50萬泰銖；22日再進行視像通話時，兩人被蒙眼及戴上手銬，坐在汽車後座，身旁一名中國男子要求150萬泰銖贖金，並威脅若不付款將傷害兩人。
警方展開追查，在芭堤雅鎖定綁匪及兩名受害人所乘汽車。警員到場時，綁匪持大刀威脅兩名女子。
警方在談判期間把握時機衝上汽車救出兩人，綁匪隨即將刀指向自己頸部，最終被受訓警員制服。
報道指，案件仍在調查中。
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