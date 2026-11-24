英國警方表示，兩名男子因涉嫌入室盜竊及非法侵入被捕。英媒指，遇竊宅邸為「安默堡」（Anmer Hall），屬英國威廉王子（Prince William）及凱特王妃的鄉間別墅。



英國太陽報（The Sun）及路透社報道，英國諾福克郡（Norfolk）警方於周一（23日）接到報案，指一處位於英格蘭東部諾福克郡、屬於英國王室桑德林漢姆（Sandringham）莊園內的一處房產出現可疑活動，警員隨即趕抵現場，警方表示事發當時屋內沒有人。

警員隨即趕抵現場，調派專業資源包括警犬、無人機以及國家警察航空勤務隊（National Police Air Service）的直升機，協助在該區域進行搜索，並在莊園附近拘捕兩名男子。

位於桑德林漢姆（Sandringham）莊園內的別墅「安默堡」（Anmer Hall）。（Getty）

太陽報指，當時威廉王子及其家人均不在此處居住，他們的主要居所位於倫敦西部的溫莎城堡（Windsor Castle）莊園內。

威廉王子的發言人則表示，針對安默堡的安保相關事宜，不作回應。而此次消息傳出之際，威廉王子正在與首相貝安德（Andy Burnham）在唐寧街10號（10 Downing Street）進行交流。

入侵事件發生時，威廉王子（Prince William）正在和英國首相貝安德（Andy Burnham）進行談話。（Reuters）

在此次入侵事件發生前，2024年曾有兩名蒙面竊賊闖入位於溫莎城堡莊園（Windsor Castle Estate）內的肖農場（Shaw Farm）。當時威廉王子一家正在附近的「阿德萊德小屋」（Adelaide Cottage）內熟睡。

今年5月，安德魯王子（Prince Andrew）同樣位於桑德林漢姆的寓所亦遭到入侵，涉事人士其後也是遭到拘捕。