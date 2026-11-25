世界衛生組織（WHO）於11月24日表示，該組織接獲美國通報，華盛頓州確診3宗人類感染禽流感個案，其中一人死亡。3名患者均為成年人，曾在華盛頓州雅基馬郡（Yakima County）的乳牛場工作。而該地區近期在牛隻身上檢測出禽流感病毒。世衛表示，根據目前掌握的資訊，尚無證據顯示該病毒會「人傳人」。



瑞士日內瓦拍攝的世界衛生組織標誌和世衛組織總部大樓。（新華社）

世衛指出，首名患者出現眼睛不適及流鼻水等輕微症狀，未住院治療。第二名患者本身有潛在健康問題，感染後出現嚴重呼吸道疾病，並於11月1日死亡。第三名患者則出現結膜炎，經康復後無需住院。

基因定序結果證實，這3宗感染均由H5N1病毒引起，且病毒株與當地農場牛隻身上驗出的病毒高度吻合。

美國多州乳牛場早前曾爆發禽流感疫情，情況引起國際關注。圖為2024年8月9日，美國威斯康辛州舉行的州博覽會上，參展商展示乳牛。（Reuters）

儘管目前的公共衛生風險較低，但美國疾病控制與預防中心（CDC）正密切關注事態發展，並與各州政府合作，監測與動物接觸的人群。

路透社報道，H5N1禽流感屬於A型流感病毒的一個亞型，主要感染野生鳥類及家禽，偶爾也會傳播給哺乳類動物，包括人類。而自2024年2月以來，美國CDC已累計通報75宗人類感染H5型禽流感病毒的病例，其中包括華盛頓州的這3宗案例。