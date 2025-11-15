美國九個月來爆首宗人類患禽流感個案　專家：公眾面臨感染風險低

美國華盛頓州一居民近日被檢測證實感染H5N5型禽流感病毒，這是美國九個月來首宗確診的人類禽流感個案，該病毒此前曾在動物中被檢出，但從未於人體中發現。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，目前尚無資訊表明此個案已導致公眾健康風險增加。



美國廣播公司（ABC News）報道，華盛頓州衛生部表示，這名病人是一位患有潛在疾病的老年人，在感染H5N5病毒後出現高燒、意識混亂、呼吸困難等症狀，並於11月初入院治療。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，目前仍在對該個案感染進行調查，但尚無資訊表明此個案已導致公眾健康風險增加。（CDC網站）

報道指涉事病人家中混合圈養一群家禽，且有接觸過野生鳥類。衛生官員指，家禽或野生鳥類成為病毒來源的可能性較大，但目前仍在調查以確認病人的感染途徑，包括是否接觸過野生或家養禽類。

當地流行病學家林德奎斯特（Scott Lindquist）在周四面見傳媒時表示，「公眾需要真正了解兩點：一是公眾面臨的風險非常低；二是此前從未出現過人傳人的情況」還強調將對個案保持審慎態度，「確保不會出現任何疏漏」。