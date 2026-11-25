《華爾街日報》11月24日引述消息人士報道，美國正準備對中國及其他數十個國家提高關稅。特朗普（Donald Trump）政府認為，這些國家透過支持本國工業生產，損害美國企業的利益。



報道指，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）最快可能在本周公布一項針對中國、歐盟及其他14國工業補貼問題、歷時數月的關稅調查結果。

格里爾曾表示，這些補貼及其他政府支持措施，導致相關經濟體出現工業產能過剩，使得當地企業能以更低廉的商品充斥全球市場，進而打擊美國生產商。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

美國貿易代表署的這項宣布，恐將導致包括中國、日本、韓國及歐盟27個成員國在內的數十個國家面臨更高的關稅。新關稅將涵蓋這些國家出口的大多數產品，但鋼鐵、鋁材及汽車等工業產品可能被排除在外，因為這類產品已受另一套基於「國家安全」考量的關稅機制規範。

雖然最終關稅稅率尚未明朗，但政府官員多次表示，計劃實施的關稅規模將與特朗普在2025年所設定的稅率相當。