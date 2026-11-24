據南華早報11月24日報道，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在接受採訪時表示，中國從未對馬來西亞接近美國提出過任何擔憂，也從未阻礙過馬來西亞與美國之間的任何技術安排。



安華直言，他發現與中國打交道要比與美國更容易。他同時強調，他的政府不會偏向任何一方。

據報道，上周，美國對馬來西亞及其他三個東南亞國家實施先進人工智能晶片限制，原因是擔心中國在這些國家的數據中心使用這些晶片。馬來西亞在中美之間的戰略性對沖這一反覆出現的議題，再次受到關注。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）2025年7月10日在吉隆坡會見美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）（FB@Anwar Ibrahim）

美國的上述決定可能減弱馬來西亞作為數據中心區域樞紐的增長勢頭。該領域自2021年以來已吸引近1000億美元（約7843億港元）的投資。

據悉，該國擁有密集分佈的中資數據中心，同時，英偉達（NVIDIA，又稱輝達）和谷歌（Google）也自行或通過本地合作夥伴進行重大投資。11月4日，谷歌宣布計劃在2027至2028年間投入150億美元（約1176億港元），用於建設數據中心、清潔能源項目及其他投資項目。

安華承認，馬來西亞經常被說成「親華」。他透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年訪問馬來西亞首都吉隆坡時，曾向他提起此事。

「我在這裏非常坦率地說，與中國人打交道無疑更容易。中國是我們的鄰國，我們更熟悉他們的文化，並且他們也更坦誠。他們願意花時間傾聽，試着理解和懂得我們的一些擔心。」安華說。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為安華到場迎接飛抵機場的特朗普。（Reuters）

與猜測相反，安華強調，中國並沒有要求馬來西亞站在自己一邊反對美國。「與中國極好的關係不妨礙我們繼續與美國接觸。中國人看起來也明白。人們常說，我有點偏向中國。這不是真的。」

馬來西亞是七個加入世界人工智能合作組織的東盟成員國之一，該組織是在中方倡議下成立的AI治理聯盟。

儘管馬來西亞已同意與美國建立一個「主權AI雲」（sovereign AI cloud），但該國並未加入由美國主導的「矽和平」（Pax Silica）戰略倡議。該倡議旨在保障AI、半導體、關鍵礦產的供應鏈安全，減少對中國的依賴。東盟的兩個成員國——新加坡和菲律賓——均參與其中。

安華表示，馬來西亞對加入「矽和平」的觀點持開放態度，並不認為中方會反對。「中國從未施加過任何壓力或提出建議，說『不，請謹慎』。」

據悉，中國是馬來西亞最大的貿易夥伴，美國排在第三位，在新加坡之後。

2026年11月19日，在亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議期間，中國國家主席習近平與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）握手。（Reuters）

安華還透露了第47屆東盟峰會期間與特朗普在美國總統專車中40分鐘談話的細節。該峰會於2025年在吉隆坡舉行。

安華表示，特朗普對他說，「你正偏向中國」。「我說，總統先生，我們不需要偏向誰。他們是我們的近鄰。我們共用同一片水域，並且我們有著數百年的交往。」

他稱，自己向特朗普保證，馬來西亞依然是美國的親密朋友，並向特朗普提及雙邊貿易、美國的投資以及安華過去在美國喬治城大學授課的經歷。

「與一些人的看法相反，他是一個好的傾聽者。我不確定他是否同意，但他很友善。在那次談話中，他非常友善。」安華說。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為特朗普與安華會面。（Reuters）

關於美國的新限制措施，安華表示，馬來西亞將監控美國企業是否以某種方式把晶片送至中國，就像會監控中企必須遵守中方規定一樣。「如果你對（美國）公司施加條件，讓它不能向中國出口，這是合理的。我們會遵守，因為這是你和你的公司達成的協議。」

「但那不妨礙我們決定與中國合作，接受中國投資，並與自主決策的中企合作。」他說。

安華指出，就在兩周前，他已向特朗普和美國國務卿魯比奧傳達了這一資訊。

安華強調，任何要求政府提供專門監管以保障其供應鏈的外資，必須承擔費用。「你想得到我們的幫助嗎？是，你就付錢。我們在生意上變得更聰明了。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

