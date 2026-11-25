美國媒體11月24日報道，為緩解無人作戰裝備短缺問題，美國國防部正與通用汽車（General Motors）、福特汽車公司（Ford Motor Co.）等製造商洽談，尋求協助大規模生產軍用無人機。福特汽車同日表示，已與五角大樓展開洽談，探討向美軍供應軍用車輛及其他國防產品的可能性。



2009年8月3日，位於維珍尼亞州的一家汽車經銷商，展示福特（Ford）的標誌。（Reuters）

美國《華爾街日報》援引知情人士稱，美軍方希望利用汽車行業的龐大生產線，以提升關鍵彈藥和裝備的產量。美國防部領導層意識到，許多美國無人機公司規模小且缺乏經驗和產能，無法滿足國防部未來幾年數百萬架無人機採購需求。

近幾個月來，國防部一直在爭取利用汽車製造商成熟的供應鏈，提升從導彈到戰術卡車等各類武器的產量。美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）亦於秋季備忘錄啟動專案，籌備建立「自主作戰司令部」，統籌各軍種無人機採購研發。

知情人士消息說，通用汽車正在評估是否投入生產無人機馬達。美國國防官員亦已與加拿大汽車零組件大廠麥格納國際（Magna International），以及其他製造企業（部份來自汽車產業以外）的高層會面，目前未達成任何協議。

2022年3月3日，美國華盛頓，從空中拍攝的五角大樓（Pentagon）照片。（Reuters）

福特證與美軍洽談 討論供應軍用車輛

福特發言人證實，正與五角大樓展開洽談，雙方的討論重點在於供應高性能軍用車輛，並與美國太空系統承包商Revolution Space合作製造先進衛星。

通用汽車拒絕就報道置評，但透過電郵聲明表示，其國防部門具備廣泛的能力與規模，並已「展現出致力於強化美國國防工業基礎，並協助滿足關鍵需求的承諾。」