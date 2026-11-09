美國CCA黑馬Vectis無人機：無尾飛翼埋入式進氣道設計有何玄機？

【軍事】洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德馬丁）終於姍姍來遲地推出自己的CCA，命名Vectis，臭鼬工廠出手到底不一樣，一出手就是精品。這是美國第一種無尾飛翼CCA概念戰術飛機。



與安杜里爾、通用原子甚至波音的CCA相比，洛歇馬丁的CCA明顯更加高端。引人注目的是，採用了埋入式進氣道，這是波音MQ-25之後又一個採用埋入式進氣道的無人機，但兩者還是不一樣。

Lockheed Martin Vectis無人機。（YouTube@Lockheed Martin影片截圖）

Lockheed Martin推出的CCA概念Vectis無人機▼▼▼

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相同的是，兩者從正前方看，完全看不到進氣口和發動機。這不僅改善了隱身，雷達波是不會轉彎的，氣流能順着埋入式進氣道流入發動機，雷達波不可能順着氣流一起流入，而是「過門而不入」。就進氣口設計而言，這是最隱身的，沒有之一。DSI也好，後掠進氣道也好，都做不到這個程度的隱身。

波音MQ-25是亞音速的，最大速度約M0.7，進氣口設計相對挑戰較小，沒有邊界層分離問題。Vectis要求達到M0.8至0.9，進氣口設計就要講究得多，需要考慮邊界層分離了。這也可以從已有的官方想像圖中看到，在進氣口上唇兩角各有泄流道。

邊界層也叫附面層，這是空氣黏性導致的機體表面氣流「堆積」和呆滯。這個現象在速度較高的時候更加嚴重，高亞音速下局部激波與邊界層的交互作用更加複雜。分離出去是必要的。

埋入式進氣道有兩個問題：

1. 確保氣流順暢進入

2. 確保邊界層分離



必須說，雷達波不會轉彎，氣流沒有一點「威脅利誘」，也不會主動轉彎。埋入式進氣道實際上是一個下坡道，換句話說，對於本來平直的流道，是一個擴張。體積增加，壓力降低，也就是說，下坡道在下方形成低壓區，把本來「過門而不入」的氣流向下吸引進來。

但這還不夠，還需要在水平方向也擴張，同樣道理，對跌落進來的下沉氣流形成側向的低壓區，形成從中向側的渦卷，帶走邊界層。這也是NACA duct（NACA埋入式進氣道）的思路，波音MQ-25用的也是類似的思路。

波音MQ-25無人機。（美國軍方圖片）

這對速度較低的情況使用，但速度進一步提高就不合適了。問題在於邊界層分離。

鏟形機頭的鋭利邊緣「切入」迎面氣流，圓鈍的「額頭」起類似DSI鼓包的作用，用壓力梯度將邊界層向兩側推擠。在某種程度上，這是DSI的深度發展。

但這樣的附面層分離是不徹底的。而且Vectis那樣簡單斜切的帶下坡V形槽對氣流有減速作用，自身也產生邊界層問題，因此需要將邊界層從斜面引向進氣口上唇的兩側「嘴角」，泄流道就是用於流散邊界層呆滯氣流的。

上唇略顯圓鈍，也有推擠氣流、形成局部高壓的作用，好像一道壩，一方面幫助把來流「擠壓」到下方的進氣口內，另一方面把邊界層向兩側「嘴角」推擠。上唇略微拱起，也對下表面氣流起「兜住」作用，有利於在一定迎角下依然保持進氣順暢。

現在還不能確認Vectis的埋入式進氣道已經足夠成熟，也不能排除現在公布的

Lockheed Martin Vectis無人機。（YouTube@Lockheed Martin影片截圖）

想像圖是有意誤導的，已經公布的「實機模型」也不是不能搞鬼。前一階段的Vectis想像圖就是相當常規的進氣口，與B-2的相似，沒什麼離經叛道，但也僅此而已，沒有反映80年代B-2設計時代以來的進氣口設計技術的進步。

當然可以等實機公開，也可以根據現有數據先進行計算流體力學模擬和風洞試驗。如果能成熟化，這是很有潛力的方向。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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