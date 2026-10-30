美軍低成本無人機新秀Gamera：可掛JASSM-ER　雙尾撐設計挑戰MQ-9

【軍事】美國空軍在伊朗和胡塞戰爭中損失了至少45架MQ-9，佔現有數量1/4。為了補充數量，也為了降低成本，要求工業界提供新設計，造價需要不超過1000萬美元（大約美軍MQ-9的1/5，外銷MQ-9的1/10），計劃到2030年前訂購500架。



這激起業界極大的興趣，各種新奇的設計紛紛出現，SwarmAero的Gamera就是其中之一。

很顯然，這是一架大型單發無人機，翼展22米（72英尺），載荷1270公斤（2800磅），航程超過14500公里（9000英里），在3700公里（2300英里）作戰半徑上有「幾小時」的戰位留空時間。相比之下，MQ-9的翼展為20米（66英尺），載荷1750公斤（3800磅），實際航程在8500公里以上，儘管作戰半徑因通信和指揮控制距離限制而約為1900公里。

SwarmAero公司的Gamera無人機。（YouTube@US Defense News影片截圖）

SwarmAero Gamera無人機虛擬圖▼▼▼

+ 1

Gamera的佈局令人想起二戰時代的P-38「閃電」戰機，但實際上是反其道而行之的。

P-38也是中央機體-雙尾撐佈局，但那是為了雙發。Gamera的單發在中央機體，雙尾撐的大型「機體」實際上是油箱，也用作額外的外掛點。中央機體和兩側機體之間的內翼段翼下也可作為外掛點使用，中央機體下還有額外的重載外掛點。也就是說，與MQ-9只能在兩側翼下外掛來說，外掛點數量大大增加，非常有利於察打一體。

美國空軍無人機MQ-9。（YouTube@US Defense News影片截圖）

但單發則有利於降低成本。MQ-9也是單發的。有意思的是，雙尾撐自然與球門式尾翼相整合，畢竟增加整體剛度，也為中央機體下的重載掛架提供額外的自由度。也就是說，重載載荷不僅可以超長，也可以火箭發射，沒有遮擋和衝突。

現在還看不出起落架構型。要是常規的前三點的話，前起還是限制超長外掛的長度。要是別出心裁在兩側機體下設置四點式起落架，那前起的空間衝突問題都解決了，極大提高掛載的靈活性。

SwarmAero說，Gamera可以攜帶JASSM-ER巡航導彈，射程達到1000公里，這是MQ-9都在努力整合中的。MQ-9也只能中線掛載，需要投放、分離後，導彈才能點火，否則和機尾的螺旋槳衝突了。就巡航導彈的發射來說，這倒是通常的發射方式，不是問題，但要是有需要在掛架上就點火的其他導彈，如反衛星導彈，就不行了。誰會用中高空長航時（MALE）無人機發射反衛星導彈？在小衛星（如「星鏈」）滿天飛的時代，還真說不準呢。

為了降低成本，SwarmAero很用心。兩側機體是大型油箱，這還不算多激進，外段機翼取消翼內油箱，對於長航時無人機來說，就很激進了。但取消翼內油箱大大簡化製造，也有利於降低重量、增加剛度、改善氣動彈性。

在材質方面，SwarmAero守口如瓶，外界估計有可能是金屬複合材料，既利用了複材的減重優勢，又利用了金屬的性能可靠、加工簡便和成本較低的優勢。

SwarmAero公司的Gamera無人機。（YouTube@US Defense News影片截圖）

重要的是很大而且很靈活的掛載能力。SwarmAero展示了攜帶電子偵察/對抗吊艙、炸彈、空空導彈的能力。這些載荷還根據不同需要，採用不同的掛載點。比如說，空空導彈掛載在兩側機體的側下，確保最優視界和射界。

如果有需要，兩側機體也容易整合機內固定配置的光電或者其他傳感器，以及其他設備，反正空間很充裕，需要增大也不成問題。

這對中央機體和發動機也一樣，靈活換用不同的發動機不成問題，活塞式、渦槳都行。日後轉為電動也很方便。

只要需要，改為噴氣都不成問題，比如說，改為專用於發射反衛星導彈的HALE無人機。PL-17改裝一下，從高空發射，有可能打低軌道衛星嗎？40年前F-15用來打衛星的ASM-135長5.48米，直徑50.8釐米；PL-17長6米，直徑30釐米。

這個構型非常適合模組化開發。MQ-9是現役中高空長航時（MALE）無人機的主力，不僅勞苦功高，也是開路先鋒。但思路需要拓寬了。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



相關閲讀：解放軍無偵-7高空巡弋黃岩島 專家拆解雙翼無人機高空作戰優勢

+ 6

【本文獲「晨楓新苑」授權轉載，微信公眾號：gh_9c4c9a36f81b】